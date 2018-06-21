盛夏遊台南！飯店變身塗鴉世界、玩DIY秀繽紛

【台南老爺行旅】天才小畫家_光影客房。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

飯店變身塗鴉世界！邀您一同玩藝術！快到暑假了，計畫好到哪度假嗎？何不來台南走走！能看億載金城、安平古堡、泡關仔嶺溫泉、賞奇美博物館外，嘗擔仔麵、吃蝦捲外，其實求新求變的府城每年都有不一樣的新玩法！緊接著七股海鮮節將開跑，邀民欖人生態民宿體驗漁村拉竹筏樂、春園休閒農場大展身手揮桿高爾夫球！

台南名勝古蹟「赤嵌樓」夜景。（達志影像／shutterstock提供）

遊台南，也要住得不一樣！深植藝文領域的台南老爺行旅，在時序盛夏正值親子出遊的時節，透過每週一名藝術家駐店的藝術接力形式，帶領大小朋友們展開為期8週的手作創意之旅。

【台南老爺行旅】天才小畫家_寶貝們的彩繪天堂。（主辦單位提供）

活動序曲由專注發掘生活中各種美妙味道的《禾日香氛│乾燥花擴香石教學》，為大家揭開味覺與觸覺的美好體驗，其中也包含擅長似顏繪的人氣插畫家《Y星人》、質感系麻布編織藝術專家《毛線球牧場》，包羅萬象的生活手創體驗，美好你的夏日回憶！凡於活動期間入住或餐飲消費滿一千元即贈體驗券，每日皆可現場報名參加手創體驗。

Y星人。（主辦單位提供）

漫漫暑假何處去？！與其大汗淋漓日頭曬，不如吹著冷氣涼涼玩最自在！【天才小畫家】親子主題住房以大型黑板漆牆面搭配繽紛幾何圖型磁鐵，給寶貝們肆意塗鴉的彩繪天堂，入住加碼贈送遊戲愛樂園門票，步出門房即可直接前往夢幻遊樂世界舒展筋骨。

另有【行旅電癮院】則與CATCHPLAY ON DEMAND合作，住房贈30日電影免費看，房內更有專屬電影零嘴組合，給你暢月不打烊的枕邊電影院！今夏趕快相揪好友，來趟有「藝」思的府城之旅吧！

(中時電子報)

毛線球牧場_手編窗花網袋。（主辦單位提供）

台南老爺行旅
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台灣之美》攝影家帶路 蘭嶼限定…

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