6月21日三大報頭版要聞

2018年06月21日 07:16 中時電子報 綜合報導

@中國時報

在民進黨人數優勢之下，軍人年金改革方案昨晚在立法院完成三讀，樓地板確定為3萬8990元。政務委員林萬億昨晚表示，行政院仍以7月1日軍公教年金改革同時上路為目標，沒有改變！另依外界推估，軍公教年改第1年，國庫至少省下400億元，換句話說，國內消費市場有可能失去400億元活水，在炎夏進入寒冬。

3起凶殘的分屍案接連發生，不少民眾歸咎於廢死，點名法務部長邱太三不簽死刑就滾蛋。邱太三20日雖表示，現今法務部政策沒廢死，執行死刑要非常慎重，且要按照法律程序，但事實是，邱自上任，從未執行死刑。昨天也是遭健身教練朱峻穎殺害分屍黃姓女子的告別式，黃女家屬痛陳，「凶嫌就算判10個死刑，也沒辦法原諒他。」請問邱部長，你聽到了嗎？別再說一套，做又是另一套！

2018嘉義縣長選舉再添變數！嘉義縣副縣長吳芳銘20日下午4時無預警宣布，將退出民進黨，以無黨籍身分投入年底嘉義縣長選戰，他強調這是「無色的力量、人民的覺醒」，此舉不僅震撼嘉縣政壇，更衝擊原本較被看好的綠營選情。民進黨縣長參選人翁章梁對此表示遺憾；國民黨縣長參選人吳育仁樂見吳芳銘參選，更希望他堅持到底。

年底選舉綁公投數量大爆炸，其中由民間團體發起的「台灣正名參與2020東京奧運」公投，已啟動第二階段連署，但即使年底通過，亦難以落實。中選會主委陳英鈐昨接受廣播專訪時指出，瑞士洛桑的國際奧委會（IOC）在5月3日特別開會決議，不接受中華台北奧會改名，體育署曾特別行文提醒中選會；今年3月的聽證會上，外交部及教育部體育署官員，也都持反對意見。

@旺報

2018俄羅斯世界盃由大陸品牌當主角，創多項第一，雅迪電動車是全球首個電動車類獲得國際足球總會FIFA的官方區域贊助商授權；蒙牛是第一個打入全球贊助商等級的乳品品牌、大陸食品飲料業第一個贊助FIFA的品牌，而該品牌旗下4個系列27個品牌全獲官方授權也是世界盃史上頭一遭。

近日，大陸海軍首屆「勇敢杯」水雷戰競賽性考核在東海海空域結束，來自大陸海軍三大艦隊的數十艘水面艦艇和數架多型戰機，組成多機合同布雷編組與獵掃雷艦反水雷編隊，開展「背靠背」水雷戰對抗，在近似實戰條件下對水雷戰進行實兵實彈專項研練。

2018年唐獎漢學獎20日公布得主，由美國學者宇文所安（Stephen Owen）和日本學者斯波義信（Yoshinobu Shiba）獲得，兩名漢學家獲獎的共同點，即在將研究跨越漢學領域，像宇文所安編寫全球首部杜甫詩作的英譯全集，引導世界重新認識中國古典文學，斯波義信則是結合地域史、經濟史及歐美史學理論，完成著作《宋代江南經濟史研究》，在歐美成為大學的宋代史必讀教材。

由北京市台灣同胞聯誼會（以下簡稱「北京市台聯」）組織的「2018年在京台商凝心匯」活動日前在安徽省金寨縣正式拉開帷幕。黨組書記王蘭棟表示:

「金寨是中國革命的重要策源地，被譽為紅軍的搖籃、將軍的故鄉、養心的境地和產業的沃土，此次北京市台聯帶領在京台商來金寨調研與交流，希望能夠進一步深化與金寨當地的產業合作對接，從而實現與地區的合作共贏。」

@工商時報

晶圓代工龍頭台積電7奈米已進入量產，第四季可望再爭取到超微（AMD）中央處理器及高通智慧型手機晶片訂單，並在明年放量投片。外資圈指出，台積電2019年10奈米及7奈米年總產能將上看110萬片，較今年增加3倍。

為解決小微企業融資困難等問題，大陸國務院常務會議昨（20）日再祭出政策大禮包，宣布將透過「定向降準」等貨幣政策工具，增強對小微企業信貸供給。

貿易戰恐慌情緒消退，亞股昨（20）日幾乎全數翻揚，台股指數不懼電子股投信結帳行情，由非電龍頭台塑化、富邦金多頭進擊，上演精彩由黑翻紅拉升戲碼，加權指數尾盤上漲23.25點、收10,927點，收腳守穩季線關卡，且近月台指期暌違逾1個月再現正價差，可望續演先蹲後跳行情。

中美貿易戰白熱化，三三會新會長許勝雄形容就像是「拿著機關槍掃射」，所以中美兩大國的貿易戰若真開打，統一企業董事長羅智先直言，全球都會「烏煙瘴氣」；台積電創辦人張忠謀因而期盼「不要打起來」！

(中時電子報)