大林父殺母悲劇後 3姐妹獲社會捐助

2018年06月21日 07:31 中時 呂妍庭

嘉義縣大林鎮日前發生夫妻爭吵後，丈夫憤而殺妻又自殘命案，因謝家是低收入戶，3個女兒尚在就學，20日製紙大廠正隆公司成立的財團法人鄭火田慈善基金會，先行送上6萬元慰問金給謝家應急，並允諾未來1年基金會每月還會撥出2萬生活費給三姐妹，加上大林鎮公所扮演資源整合平台，現相關資源陸續湧入。

這起受到社會矚目的社會案件發生後，大林鎮公所扮演社會愛心資源整合平台，昨鄭火田慈善基金會由廠長蕭吉河等人傳達董事長對謝家姊妹的關心，並致贈6萬元慰問金給謝家，蕭吉河表示，正隆公司在大林經營40年，對大林有一分特別的感情，對大林需要幫助的弱勢兒童與家庭，更要適時發揮企業公益之力，未來一年，基金會將每月撥2萬元生活費給三姊妹，屆時再依情況需求繼續關懷。

代理鎮長葉和平指正隆公司發揮在地企業的力量，幫助弱勢家庭，讓人感覺特別溫暖、特別感動，另公所也致贈慰問金1萬元，並要求社會課協助謝家辦理各項補助申請。

公所指出，這些日子來社會各界也紛紛送來溫暖，包括彰化二水陳先生捐助1萬元、高雄市黃先生捐助5000元、丐幫滷味陳國周捐贈5000元，觀世音慈心會、黃素卿、劉光藝等民眾也都發揮社會良善的力量，希望藉由各界的愛心挹注，發揮拋磚引玉的效果，持續給予謝家三姊妹生活的力量。

(中時 )