柯P定調華山大草原兇案 游淑慧：憑什麼認定是情人關係？

2018年06月21日 07:57 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對近日多起分屍案，台北市長柯文哲受訪時表示，北市雖有社會安全網能找到行為偏差的人，但要防範恐怖情人確實不太容易。對此，國民黨台北市議員參選人游淑慧認為柯文哲憑什麼認定他們是情人關係？這是一件兇殺案件，不是情殺案件。

游淑慧於臉書表示，「華山大草原」位於台北市的市中心，並不是人煙稀少的邊陲地帶，也不是私人管理的個人產權，這裡本該是市民能安心、安全的休憩使用的公共空間。然而卻在市政府不當的管理和放任之下，變成當地里民的惡夢，也變成一個無辜生命的葬身之處。且受害者認為她認識的是一位「駐華山的藝術家」、而她去的場域是台北市的一個公共場所，或許她是基於這兩個原因才安心前往、不設防。但結果呢？

柯文哲卻將這個犯罪案件定調為「感情糾紛、恐怖情人、很難預防」；這不但是柯文哲失格卸責，更是對受害者和家屬來說是二次傷害。柯文哲憑什麼認定他們是情人關係？這是兇殺案件，不是情殺案件；這是治安問題，不是感情問題；市政府要有檢討責任的擔當，而不是胡扯這是私人感情糾紛。柯文哲難道不知華山草原夜間照明、監視器等設備不足等的問題？知不知道偌大華山文創區巡邏警力不足？這不是難以預防的恐怖情人情殺案，而是可以預防的公共安全。

游淑慧於文末最拜託媒體也要自制，因為犯罪是會模仿的，巨細靡遺的描述案件經過、犯罪手法，過度渲染犯罪情節，都可能發生模仿效應；媒體應自律，並避免造成被害人家屬的二次傷害或是讓社會大眾心情更不安！

(中時電子報)