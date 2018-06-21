困境恐越深！陸學者孫雲揭蔡政府對兩岸政策4大誤判

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

蔡政府上任後，因不承認九二共識，導致兩岸關係急速冷凍。對此，廈門大學台灣研究院政治研究所教授孫雲指出，蔡英文上台後，從一系列兩岸論述及推行的政策來看，他分析蔡在兩岸政策上存在著四大嚴重誤判。

孫雲接受中評社訪問時指出，進入2018年以後，兩岸關係出現更加複雜嚴峻的形勢，兩岸對抗性、衝突性的一面加劇。他說導致兩岸關係出現困局的原因很多，但與蔡當局在錯誤知覺的基礎上，誤判兩岸關係形勢而採取錯誤的政策是分不開的。

孫雲舉出蔡政府的四大誤判，包括一、蔡英文認為只要民進黨選的好，贏得政權，大陸自然會靠過來，不得不跟民進黨打交道。孫雲說很顯然蔡誤判了大陸，陸不但沒有「靠過去」，還一直堅守底線、堅持原則。二、蔡英文認為台灣年輕人是「天然獨」的一代。孫雲說在一塊土地上出生、成長，是會有對這塊土地的認同及眷戀，並不是「天然獨」，「天然獨」是個假議題。此外，孫說並沒有「天然獨」，而是「建構獨」、「人造獨」。

第三個蔡英文出現的誤判，孫雲提到，是蔡英文認為台灣的對外關係高於兩岸關係。孫雲說馬執政8年，兩岸關係取得了積極的成果，兩岸關係維持和平發展的局面。蔡英文上台後，不承認「九二共識」，又推動「柔性台獨」、「聯美日抗陸」等政策，激化兩岸對抗，以往兩岸間共同政治基礎沒有了，兩岸一定程度的互信與默契也沒了。四、孫雲認為，蔡英文誇大中美之間結構性矛盾與對抗的一面，高估台灣對美的重要性，認為美國會力挺台灣。

孫雲說這些錯誤知覺與誤判，導致蔡政府在兩岸關係上的錯誤政策與行為，兩岸對抗加深。孫雲說蔡若不迷途知返，持續誤判下去，會使困境越來越深。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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