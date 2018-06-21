南台最挺也最慘！看看民進黨鐵票區的眾叛親離

圖為總統蔡英文（左三）前往南鯤鯓代天府參拜，前台南市長賴清德（右二）、前高雄市長陳菊（右三）、屏東縣長潘孟安（左二）陪同出席。（資料照，莊曜聰攝）

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中時電子報

民進黨在台南、高雄、屏東執政逾20年，嘉義縣也有17年，2016年南台灣鄉親終於盼來綠營的全面執政，但蔡英文執政2年來，卻讓南部開始冒出「民進黨不倒 XX不會好」的布條，就連深綠許忠信、民進黨籍吳芳銘紛紛跳出來點出所在縣市正陷經濟困境。種種現象也點出綠營長期深耕南台沒進步反開倒車。

2014年九合一選舉，藍天變綠地，國民黨迎來有史以來最大挫敗。回顧選舉結果，台南部分，民進黨賴清德以71萬1557票，得票率72.90%，大勝國民黨黃秀霜26萬4536票，得票率27.10%；高雄部分，民進黨陳菊以99萬3300票，得票率68.09%，大勝國民黨楊秋興45萬647票，得票率30.89%。南台灣一直以來就是民進黨的鐵票區。

但2016年蔡政府完全執政後，許多政策惹議，引發民眾不滿。讓高雄餐廳和農民接連掛出「民進黨不倒，經濟不會好」、「民進黨不倒、農民不會好」布條表達對蔡執政的不滿。導致民進黨民調直直落。

而年底的南台選舉，民進黨已開始呈現分裂狀態，除了台南市長參選人、深綠的許忠信直言蔡政府的「出在經濟」，吳芳銘在宣布參選嘉義縣長時表示要翻轉嘉義、改變嘉義，「讓嘉義不再是窮苦老的縣市」，明確點出嘉義縣的經濟困境。另外，高雄的負債和低薪讓年輕人看不見希望，這也讓高雄這幾年人口不斷外移。

(中時電子報)

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