綠營立委要中華航空改名　網：西瓜立委 不意外！

針對大陸近來施壓外國航空更改台灣名稱，民進黨立委王定宇表示當大陸要求航空公司矮化台灣的時候，要不要開始思考中華航空的改名，這攸關國家策略地問題。（張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報
/整理報導

針對大陸近來施壓外國航空更改台灣名稱，民進黨立委王定宇表示當大陸要求航空公司矮化台灣的時候，要不要開始思考中華航空的改名，這攸關國家策略地問題。只見網友譏諷 「台南選出來的西瓜立委，不意外」！

王定宇於臉表示「再次強調，當中國要求航空公司矮化台灣的時候，『我們華航要不要一併思考改名』？除了捍衛抵制更名的航空公司，也許台灣還能有進一步的動作回應，這攸關國家策略問題值得思考」。

對此批踢踢網友表示，「很多人不清楚航權對航空公司的重要性，沒航權航商要怎樣活下去？國際間航權簽訂，通常是兩國民航主管機關或交通部簽署。簽署後，要給那家飛，是各國政府自行決定」。

「但台灣情況特殊，少數是政府簽署。大部分是白手套或民間協會出面。因此有多種情況：台法航約是民間出面，指定航空公司，台灣由長榮執飛巴黎。台德航約是民間出面，指定航空公司，台灣由中華執飛法蘭克福。結果是天合聯盟大本營巴黎長榮飛。星空聯盟大本營法蘭克福中華飛。台港航約是白手套民間協會簽，指定航空公司，台灣桃園，高雄與香港航線，台灣限由中華，長榮，華信執飛。香港限由國泰，港龍，香港執飛。其他開放」。

「這樣就可了解，為何政府不敢要中華航空公司改名，改了，香港航線重談，中華航空金雞航線說不定會消失？更嚴重是某某機場說，這時間帶給的是中華，XX公司不是中華要重談。復興上海浦東機場時間帶，就是不給中華與長榮」。

底下網友紛紛譏諷「台南選出來的西瓜立委，不意外」、「中華豆花要不要改？統一集團名字要不要改？這立委真的整天不做事只會出餿點子」、「王立委先把中華台北奧會改成台灣奧會好不好，去提案吧」，更有網友表示「台灣郵局花了錢改過來又被改回去這件事是還沒學到教訓嗎」！

(中時電子報)

柯P定調華山大草原兇案 游淑慧：憑什麼認定是情人關係？

文章來源：PTT論壇網址

文章來源：PTT論壇網址

南台最挺也最慘！看看民進黨鐵票…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。