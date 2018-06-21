綠營立委要中華航空改名　網：西瓜立委 不意外！

2018年06月21日 08:35 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

針對大陸近來施壓外國航空更改台灣名稱，民進黨立委王定宇表示當大陸要求航空公司矮化台灣的時候，要不要開始思考中華航空的改名，這攸關國家策略地問題。只見網友譏諷 「台南選出來的西瓜立委，不意外」！

王定宇於臉表示「再次強調，當中國要求航空公司矮化台灣的時候，『我們華航要不要一併思考改名』？除了捍衛抵制更名的航空公司，也許台灣還能有進一步的動作回應，這攸關國家策略問題值得思考」。

對此批踢踢網友表示，「很多人不清楚航權對航空公司的重要性，沒航權航商要怎樣活下去？國際間航權簽訂，通常是兩國民航主管機關或交通部簽署。簽署後，要給那家飛，是各國政府自行決定」。

「但台灣情況特殊，少數是政府簽署。大部分是白手套或民間協會出面。因此有多種情況：台法航約是民間出面，指定航空公司，台灣由長榮執飛巴黎。台德航約是民間出面，指定航空公司，台灣由中華執飛法蘭克福。結果是天合聯盟大本營巴黎長榮飛。星空聯盟大本營法蘭克福中華飛。台港航約是白手套民間協會簽，指定航空公司，台灣桃園，高雄與香港航線，台灣限由中華，長榮，華信執飛。香港限由國泰，港龍，香港執飛。其他開放」。

「這樣就可了解，為何政府不敢要中華航空公司改名，改了，香港航線重談，中華航空金雞航線說不定會消失？更嚴重是某某機場說，這時間帶給的是中華，XX公司不是中華要重談。復興上海浦東機場時間帶，就是不給中華與長榮」。

底下網友紛紛譏諷「台南選出來的西瓜立委，不意外」、「中華豆花要不要改？統一集團名字要不要改？這立委真的整天不做事只會出餿點子」、「王立委先把中華台北奧會改成台灣奧會好不好，去提案吧」，更有網友表示「台灣郵局花了錢改過來又被改回去這件事是還沒學到教訓嗎」！

(中時電子報)