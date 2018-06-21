陸客自由行嚴審 旅遊業：有人去花蓮補件8次

政府嚴審陸客自由行簽證，旅遊業者認為對觀光不是好現象。圖為西門町內知名伴手禮店，往來的大陸與港澳旅客。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

政府拚觀光喊假的？愈來愈多國家給予陸客免簽，台灣卻拒他們於千里之外！近來大陸參訪團已被刁難，現在自由行送件也傳出趨嚴緊縮。旅遊業者透露，朋友訪客要出示微信對話紀錄，還要求補送訂房及消費記錄，有人為到花蓮觀賞星星，竟然補件8次才成行，嚴審標準非常可笑。

以前自由行就是自由安排，陸客都是先申請來台自由行簽證，再訂機票和飯店。但現在整個流程都改變了，必須先訂票訂房再申請。在申請過程中，要提出詳細的台灣自由行行程，包括住哪個飯店，甚至要有訂房的憑證。

中評社報導，現任旅行公會全聯會理事柯牧洲表示，這一年之內，大陸旅客申請來台自由行，被要求補件的頻率越來越高，而且補件標準也非常可笑。

在財力證明方面，以前只要公司開立的收入證明即可，現在竟然要提供公司營業項目及公司營業額，加上公司給員工的匯款紀錄為證，甚至，有客人只是來台灣找朋友，竟要提供微信通話紀錄，證明兩人是朋友關係。

花蓮民宿主人提供一個實際案例。該民宿有位自由行客人，為了要去當地海邊看星星，前後補件了8次，可見這位客人意志堅強，否則不會忍受8次補件才成行。

柯牧洲指出，這些案例雖不至於嚇阻陸客來台意願，但已增加申請自由行簽證的難度，現在幾乎是用放大鏡在檢視，恐怕會讓陸客覺得來台灣愈來愈沒意思，這確實不是好現象。

台灣現在都要對東南亞開放免簽，但對自由行陸客居然要用這麼嚴格的標準，陸客到其他很多國家，可能都能得到免簽待遇，柯牧洲質疑，「真的有必要這麼嚴格的看待，要求補件要求成這樣子嗎？」

(中時電子報)

文章來源：陸客自由行　柯牧洲：申請內容越來越嚴格

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