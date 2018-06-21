彌補伊朗傷口 波音與FedEx簽2千億新貨機合約

聯邦快遞現役的MD-11三引擎貨機。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，先前自行掐斷與伊朗高達6千億新客機合約，「身受重傷」的波音（Boeing）今傳出好消息，與全球知名的貨運集團聯邦快遞（FedEx）簽下新合約。聯邦快遞砸下66億美元（約1,989億台幣）的經費，向波音採購12架767和12架777廣體貨機，藉此升級旗下的貨運機隊。

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從報導上得知，聯邦快遞此番採購新機，主要是欲替換旗下老舊三引擎的麥道MD-11（McDonnell Douglas MD-11），聯邦快遞營運長（COO）布隆切克（David Bronczek）表示，「近年來，我們的機隊很少添加生力軍，隨著全球業務持續擴張和成長，希望能透過此升級，讓未來的公司營運更有效率。」

聯邦快遞旗下現役的波音767貨機。（達志影像/Shutterstock）

出產於1980年代的波音767，最大的客戶是達美航空（Delta Air Lines），但從2011年起，隨著787問世後，767就終止了客機的生產線，目前僅保留貨機版本和軍用衍生型號。767-300F型貨機能執行跨洲際的運輸任務，最大航程可達6,025公里，有454立方公尺的載貨量。

而更新型的777F，是第一架完全採電腦輔助設計的商用飛機，也是波音現役最成功的一款，最大載貨量可達103公噸，不過因此也小小犧牲了附加油箱，最大航程僅有航程只有9,065公里。

此一大筆訂單也讓波音股價翻紅，在消息傳出時，小漲0.2%、達到341.76美元（約10,298.6台幣）；但對於聯邦快遞的股東而言，卻擔心公司增加大筆支出、恐影響未來營運的績效，反而造成股價下跌1.9%。

(中時電子報)

文章來源：Boeing Rises on $6.6 Billion Deal With FedEx

文章來源：FedEx orders Boeing freighters for $6.6 billion

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