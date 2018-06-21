預約才喝得到！天價手搖飲特等茶王一杯888元

2018年06月21日 09:43 中時 馮惠宜

有沒有搞錯，一杯手搖飲賣到888元，想喝還要三天前預約。在台、美、越有上百家分店的連鎖飲料店「TeaTop」執行長楊國珍自家栽種烘焙的春茶，日前參加南投縣茶商公會春季比賽茶比賽獲「四季春茶」特等茶王殊榮，值夏季手搖飲開戰之際，TeaTop推出天價級的「特等茶王」手搖飲，不但一杯750CC要價888元，還得3天前預約。

楊國珍出身南投民間鄉百年茶行「長順茶行」，曾27度獲得地方比賽茶特等茶王，民國96年創立「TeaTop」連鎖飲料店，除在台灣有上百家分店，美國也有12家分店，並且正著手規畫在越南開店，這次他將自家農園栽種的春茶代表「TeaTop」參加南投縣茶商公會春季比賽茶比賽，成為第一次奪得特等茶王的飲料店。

獲獎的特等茶王只有20斤，市價一斤約3萬元，其中15斤已被預購，剩下的5斤楊國珍拿來要和「TeaTop」的消費者分享，一斤約可製作40杯特等茶王招牌青茶，唯因茶葉存量有限，需3天前預約，再專程由加盟總部送到預約的分店製作給預約的消費者品嚐。

楊國珍說，這款特等茶王必須現泡再加冰塊手搖，與冷泡茶不同，其風味滑順帶有特殊果香、焙火適中、餘韻回甘、生津止渴，值得懂茶愛茶的消費者細細品嚐。

(中時 )