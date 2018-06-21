分析深澳電廠各方說法 高金曝異常點：民進黨耍詐？

2018年06月21日 09:41 中時電子報 謝雅柔

深澳燃煤電廠引發空污疑慮，也有環團擔憂影響深澳灣海洋生態。無黨籍立委高金素梅指出，對於深澳燃煤電廠的各方說法，張景森說「南電北送不公平」、蘇貞昌不願清楚表態引起她的注意。她還發現一個異常，九合一選舉前一年，選舉老手的民進黨為什麼要丟出不利民進黨的深澳議題？「兩點注意一個異常，這讓我不安。選舉老手的民進黨會不會出老千，耍詐了？『深澳燃煤電廠』會不會是個假議題？」

高金素梅在臉書提及一張民進黨執政後依據非核家園政策所制定的「電力能源配比」圖表，據這張調整電力結構的圖表，2025年即達成非核家園的目標。2016年，燃煤發電占比百分之45.4。2020年，燃煤發電占比百分之50。2025年，燃煤發電占比百分之30。「所以，燃煤發電占比到2020年達到最高峰的50％，之後即開始急速下降到2025年的30％」。然而，高金說這樣的電力結構調整，可從台電的燃煤發電量得到印證。2016年，燃煤發電1069萬瓩。2017年，燃煤發電1229萬瓩。2018年，燃煤發電1389萬瓩。2020年，燃煤發電1469萬瓩。高金說民進黨執政四年，燃煤發電增加400萬瓩，是近兩年來空品急速惡化主因，也是蔡所說「痛苦十年」中最痛苦的前四年。台電的燃煤發電占比將在2020年達到最高峰的50％，此後，空污的主要元凶燃煤發電將急速減量不再增加，到2025年，燃煤發電占比只剩30％。

高金質疑，2020後燃煤發電只減不增，為什麼民進黨政府現在就要先投入新建2025年才要運轉發電的「深澳燃煤電廠」？燃煤從50降為30的趨勢中，為何出現反趨勢的「深澳燃煤電廠」？她說若「深澳燃煤電廠」真要推動，就表示民進黨政府內部已認知非核家園將失敗，至少2025年不可能達到非核家園，只好再提高燃煤發電占比。高金說以蔡從來不認錯的個性，加上自我催眠原理，無法相信民進黨內部會認知非核家園將失敗。因此高金並不認為「深澳燃煤電廠」真會推動。

若「深澳燃煤電廠」是假的，為什麼要拋出這樣引發爭議的假議題？高金說都是選戰高手的張景森以及蘇貞昌的說法引發她的注意。高金還發現一個異常，九合一選舉前一年，選舉老手的民進黨為何要丟出不利民進黨的深澳議題？她說兩點注意一個異常令她不安。選舉老手的民進黨會不會出老千？「深澳燃煤電廠」會不會只是為選舉預先埋伏的假議題？

高金說若民進黨在雙北市長的選情無望，張景森「南電北送不公平」是否會發展為「雙北天龍國」的切割手法？藉此激發中南部民眾憤怒，鞏固民進黨中南部選情？若民進黨在雙北市長選情有希望，蘇貞昌會不會聯手姚文智為民請命「為了人民的健康，建請中央撤消深澳燃煤電廠計畫」？而民進黨政府則回應「苦民所苦，撤消深澳電廠計畫」？最後一擊險勝？深澳電廠會不會是選舉操作的假議題？「兩顆子彈都出現了，還有什麼不可能？」

(中時電子報)