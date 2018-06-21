民進黨打文大宿舍案 人渣文本：侯民調沒降蘇降了

2018年06月21日 09:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨近來狂打國民黨新北市長參選人侯友宜的文大宿舍案，然而，輔大助理教授周偉航表示「綠一直猛打侯友宜，但侯的民調沒降，反而是民進黨新北市長候選人蘇貞昌降了，這讓民進黨人心慌慌。選民如果是因為社區溜滑梯而決定投侯，那麼民進黨打文大宿舍，百姓就連看都不想看」。

《美麗島電子報》於6月15日公布新北市長選舉的民調，有41.7％受訪者表態支持侯友宜，23.6％支持蘇貞昌，雙方差距達18.1％。而這個時間點也是民進黨對侯友宜在文大宿舍案窮追猛打之時，周偉航在臉書粉絲頁「特急件小周的人渣文本」貼文表示，「綠一直猛打侯友宜，但侯的民調沒降，反而是蘇降了，民進黨是知道真實理由的，只是沒人敢第一個講出來。侯的民調硬，是因為新北的破碎型小政績很多，侯又直接繼承朱立倫光環，才有那40%的。選民如果是因為社區溜滑梯而決定投他，那麼你打文大宿舍，百姓就連看都不想看；就算你有點道理，他們也是不想理你。所以民進黨在新北就是自爽選法，所有招數都是自己人看得爽，卻打不到侯的40%，甚至還把中間票打掉。但沒一個民進黨陣營的人敢對現有戰術提出反論」。

網友也於批踢踢表示，「文大宿舍案打到現在，就是民進黨日常耍白癡，拔三管挺三吳的教訓還學不乖，堅持在那邊該。那....大家也就只好默默地看著7.77PO文搞笑囉。最好文大就打到年底吧，還有五個月，看你們民進黨這些天橋說書的能分成幾段講。」、「蘇：幹打這麼用力了為什麼是我民調降」、「外溢應該多少影響，你打烏賊戰人家不想跟你攪和，而且現在承認自己支持dpp+光頭， 真的不是什麼光彩的選擇」。

小編貼心附注:拔三管就是民進黨逢管必拔，批館長、拔管中閔和禁吸管事件；而挺三吳就是民進黨力挺吳音寧、吳釗燮、吳茂昆(現已下台)。

(中時電子報)