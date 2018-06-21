泰北料理泰式涼麵 酸辣層次分明解暑氣

泰北料理夏季開賣的「海鮮涼麵」海鮮超豪爽，醬汁好開胃。（馮惠宜攝）

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另一款「水果涼麵」，以多樣的夏季水果做配料，吃起來也很清爽開胃。（馮惠宜攝）
夏季裏無論水果涼麵、海鮮涼麵人氣指數都爆表。（馮惠宜攝）

夏季呷涼各國皆然，台灣小吃多元又創新，夏季不但眷村味涼麵大賣，酸酸甜甜的泰式涼麵也很受歡迎，位於北屯區泰北料理夏季推出的水果涼麵、海鮮涼麵酸酸甜甜一點辣，開胃又消暑，不少客人日頭赤炎炎的夏季午餐就愛這一味。

泰北料理位台中市北屯路興安街近文心路口，老闆蔡旭豪早年在泰北從事寶石生意，往來泰國嚐遍泰國各地美食，嘴刁的他於是回台中開了餐廳，可能是老闆就是老饕級數，店裏的菜色生鮮可口，酸、甜、辣滋味層次分明，還經常可見其他店家派秘密客來偷師。

開店10多年，泰北料理因應台灣夏季推出季節限定的檸檬鮮蚵、水果涼麵、海鮮涼麵三款消暑佳餚，其中水果涼麵、海鮮涼麵據悉在泰國當地就是庶民小吃，秉持當地料理的特色，在醬汁、用料上取其菁華，唯涼麵則是用台灣涼麵店使用的中華涼麵。

而醬料則是泰式檸檬酸辣醬汁，以檸檬、魚露和糖水為主，喜歡吃辣還可加點辣椒，酸酸、甜甜加點微辣口感單拌中華涼麵吃就夠開胃。

其中水果涼麵用的配料不外是當季盛產的?梨、葡萄、蕃茄、蘋果等，蔡旭豪說，在泰國當地不論用那些水果，一定要有蘋果和葡萄，主要是在未加入東協前，泰國當地不產蘋果、葡萄，這兩種水果相對高價，加入涼麵中讓整碗涼麵更加值。

而海鮮涼麵的配料也很豪氣，包括花枝、蝦仁、帆立貝、小黃瓜、紅蔥頭、芹菜、洋蔥，十足是泰式涼拌海鮮加上涼麵，對喜歡吃海鮮的消費者，可說是可以吃巧又吃飽。

泰北料埋

地址：台中市興安路1段174號

電話：04-22328666

營業時間AM11:30～PM2:00，PM5:30～9:30

夏季限定水果涼麵90元；海鮮涼麵130元

(中時 )

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