惡劣詐騙假扮民代 向多名市民「調頭寸」

2018年06月21日 09:59 中時 徐養齡

選前詐騙集團也來攪局！新竹市朱姓市民日前接到來電，佯稱市議員陳啟源換手機號碼，要他立刻回撥，朱回電後竟被要求借錢，幸好對方聲音低沉，與陳本人相去甚遠才沒上當，陳啟源強調已報警處理，呼籲民眾不要被騙。

陳啟源在香山扎根多年，親力親為的服務態度頗受好評，他也不吝提供手機號碼，隨時隨地做選民服務，不料辛苦建立的口碑，卻被詐騙集團拿來利用，還差點成為歛財的工具。

陳啟源秀出朱姓市民傳來的簡訊，朱男表示，端午節接獲一通電話，指陳啟源的電話剛變更，請朱趕緊回撥確認，朱一度以為是議員來電，趕緊打回去，不料接通後對方一開口就要「調頭寸」，他才起疑掛斷。

事後，朱將此事轉達給陳啟源，陳也大感訝異，趕緊上臉書鄭重發文澄清，強調這恐怕是詐騙集團的手法，他已經向警方報案，議員同事則痛斥詐騙手法層出不窮，要鄉親不要被騙了。

由於離年底大選已不到半年，詐騙集團假冒議員之名、行詐騙之實，不免令人懷疑幕後者居心，擔心類似手法已逐漸發酵，恐不止朱男1人接到上述電話，警方強調已著手調查。

事實上，新竹市民代被冒用身分詐騙已非頭一遭，副議長許修睿的LINE帳號就曾在2015年被盜用，傳訊給許的好友，要求匯款到指定帳戶，由於許平時仗義助人，好友看到訊息都二話不說立刻幫忙，害許趕緊出面澄清並報警。

(中時 )