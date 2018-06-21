比利時F-16汰換案 舊機延壽重列選項 飆風納評估

2018年06月21日 10:22 中時電子報 喻華德

綜合媒體報導，比利時空軍進行中的F-16AM/BM 「戰隼」式戰機機隊的汰換計劃突然出現變化，比利時首相米歇爾（ Charles Michel (L)） 近期在巴黎與法國總理菲力普（Edouard Philippe）會面。米歇爾決定推遲決策並重新檢討計劃，先前決定不考慮對現役F-16機隊延壽的決定已經被推翻，將全面評估以法製飆風戰機為基礎的方案及F-16延壽兩個選項，正式決定推遲至十月。

在此之前，比利時國防部長范德普（Steven Vandeput）堅持F-16延壽並繼續操作明顯不切實際（not realistic）;而飆風戰機並未遵照去年3月比利時「建議書徵求說明書」（Request for Government Proposals, RFGP，編按：為專案/計劃的最初階段，由政府提出計劃需求規格予欲投標廠商參考）程序，因此無法評估。

在近期的內閣會議中，米歇爾表示政府將對法國的提案要求提供更多資訊，並全面審視。

比利時空軍的「空戰能力計劃」（Air Combat Capability Program, ACCaP）中，用以汰換F-16AM/BM機隊的選項先前共有歐洲戰機「颱風」式及洛馬F-35「閃電二式」聯合打擊戰機兩款機種入選。米歇爾表示將在「F-16延壽，或颱風戰機與F-35戰機中採購一至兩款」，以及第三選項「採購飆風戰機，『並加入下一代戰機發展』」中擇一。

今年二月兩家航太廠商向比利時政府遞交最終投標資料。據《詹氏防務》報導指出，為了爭取從標案中勝出，達梭提供更多政治連結（political links）及工業參與（industrial participation）作為回報。

「晚到總比沒有好」，對於評估法方提案，反對黨議員達爾曼尼（MP Georges Dallemagne）表示。他說：「當國防部長無法判斷單純排除法國提供深度、戰略夥伴關係時，他荒謬的立場變成站不住腳。」

「政府將花時間公開辯論什麼才是對我們的國家我們所想要的國防…這對首相來說是透明公開檢驗所有選項的良機，並在議會中辯論。此計劃將花費數十億歐元，人民有權利瞭解稅金是如何使用」，反對黨社會黨（SP.A）眾議員范德爾瑪勒恩（Dirk Van der Maelen）表示。該黨是最早指出F-16戰機可以透過升級的方式繼續服役。

目前政府並沒有法國提案的細部資訊。國防部長范德普的幕僚已與法國國防部代表進行諮詢，後者解釋「比利時可加入法德合作發展下一代戰機的計劃」。在計劃預算36億歐元的額度內，法國能交貨34架飆風戰機，在此情況下比利時可能也可以在法國海軍「戴高樂號」航空母艦上操作飆風戰機。

但是在此刻，飆風戰機的技術細節與法國針對比利時提案的版本資訊並無法獲得。反對黨議員達爾曼尼在14日推文表示這些資訊被國防部保守。其它政府部門尚未獲得允許檢視這些資訊。(編按：達爾曼尼的推文稱法國提供了3,000頁的飆風戰機資料，但國防部長卻沒看一眼就移除(sweep)。)

Remplacement des #F16 : Voici le dossier de 3.000 pages de l’offre française que le ministre Vandeput a balayé sans y jeter un coup d’œil #Rafale #irresponsable #quefaitleMR pic.twitter.com/tiPkaqQKn0 — Georges Dallemagne (@G_Dallemagne) June 14, 2018

這是對11日非的官方截止時限的打擊。當日在比利時首都布魯塞爾舉行的北約高峰會開幕。「美國與英文遵循建議書徵求說明書請求仍有效至十月中」，比利時首相米歇爾稱。因此對延遲決定至屆時並不會產生傷害。

(中時電子報)