中市府8項立體停車場興建案 獲中央審查通過

2018年06月21日 10:13 中時 陳世宗

台中市豐原區豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫。（陳世宗翻攝）

台中市政府積極打造綠色運輸工具，響應行政院前瞻基礎建設計畫，提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，居全國提案數最多，並全數獲交通部公路總局核定通過，獲中央補助經費共10.22億元；加上市府自籌款19.36億元，共29.58億元，各項停車場興建案將在中央核定補助後3年完工。

交通局長王義川說，配合行政院「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」，市府所提興闢立體停車場工程補助經費案，6月20日獲交通部公路總局全數核定通過，為全國提案數最多。總經費共29.58億元，包括中央補助經費10.22億元，市府自籌19.36億元。

王義川表示，停車場興建計畫分布於大里區、豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、豐原區及南屯區，皆於人潮聚集、停車供需失衡、需求迫切的區域。期盼透過路外立體停車場興建案，共提供2,643格汽車格及991格機車格，改善都市停車問題。

交通局指出，8案計畫包括「豐原轉運中心暨立體停車場興建計畫」為多目標立體停車場，興建地上5層及地下2層的客運轉運中心及停車場，成為台中市八大轉運中心之一。「台中大車站計畫－立體停車場暨轉運中心興建計畫」藉由擴充停車轉運機能，提供汽機車停車空間。

「北屯區舊社停車場立體化興建計畫」，基地鄰近捷運烏日文心北屯線(綠線)德松竹車站(G4)，以及興建中台鐵松竹火車站，將可有效連結未來捷運路網。「大里區益民國小地下停車場興建計畫」配合學校興建活動中心及多功能專科教室工程，一併於校內興建地下停車場。

「潭子區潭興立體停車場興建計畫」位於潭子區興華段場，基地北面即是台中加工出口區。「南屯區正心立體停車場興建計畫」用地為都市計畫「廣兼停99」廣場兼停車場用地，為人車密集商業活絡區域，有助紓緩停車需求。

交通局指出，「台中一中地下停車場興建計畫」位於台中一中學校內，提供一中商圈商業需求與周邊棒球場、運動場衍生的停車需求。「大里區東榮立體停車場興建計畫」基地周遭為住商混合的發展形態，鄰近大里新菩提醫院、立榮中學、內新國小等，人車密集且商業活絡。

(中時 )