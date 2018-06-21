幼兒學前特別扣除額提高至12萬 中市估12萬人受惠

中市府104年起推動托育一條龍政策！不僅減輕經濟負擔，讓家長能在外安心工作。（陳世宗翻攝）

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財政部修正《所得稅法》，今年起綜合所得稅學齡前5歲幼兒特別扣除額，由每名子女2.5萬元大幅提高為12萬元，108年申報時適用稅率未達20％的家庭，台中初估超過7成學齡前幼兒、約12萬人受惠；台中104年已推出的「托育一條龍」政策，也將5歲幼兒免學費教育政策向下延伸至2歲，盼透過中央與地方政策多管齊下，減輕家長負擔還可在外安心工作。

市府地方稅務局表示，財政部為減輕育兒家庭的負擔，修正《所得稅法》第17條第1項第2款第3目規定，從今年1月1日起，綜合所得稅學齡前5歲幼兒特別扣除額，由每名子女2.5萬元大幅提高為12萬元；於108年申報107年綜合所得稅時，只要適用稅率未達20％的家庭，即可適用此項優惠。

地方稅務局說，目前台中市學齡前幼兒總人數大約17萬人，參照財政部財政資料中心統計資料，並以台中105年度綜合所得稅申報資料為基礎，初步估計這項新政策推出後，台中受惠人數可達12萬人，即預計全市超過7成的學齡前幼兒受惠。

地方稅務局指出，台中自市長林佳龍上任後，於104年起推行的「托育一條龍」政策，更率先全國將5歲幼兒免學費教育政策向下延伸至2歲幼兒，設籍台中市2至4歲幼兒可比照5歲幼兒享受就讀公立幼兒園免學費；就讀私立幼兒園每學期可獲最高1萬5,000元學費補助。

另為減輕經濟所得相對較低家庭的育兒負擔，再依家戶年所得級距，加碼提供最高1萬5,000元的其他就學費用補助。針對送托嬰中心及社區保母的幼兒家長，加碼提供托育費用補助，並延伸補助年齡至6歲，使0至6歲幼童獲得完整照顧，也讓許多家長能出來工作，並創造許多托育就業市場，達到良性循環。

市府強調，期盼透過中央新政策與台中「托育一條龍」的推動，為台中家長創造多贏，不僅大幅減輕經濟負擔，也讓家長能在外安心工作。

(中時 )

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