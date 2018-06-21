嘉義市城隍廟中元普渡科儀 爭取申請無形文化資產

張天師第64代傳人張澤丕道長主持嘉義市城隍廟贊普大法會。（廖素慧翻攝）

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嘉義市城隍廟舉行道長稟奏疏文火化「夯枷」儀式。（廖素慧翻攝）

嘉義市城隍廟連年舉辦中元祭活動，近幾年更回復「夜巡遶境、夯枷解厄」等古禮

，將申請無形文化資產，今年「 諸羅綏靖城隍中元祭」將於7月18日揭開序幕，澎湖縣政府應邀跨海來嘉見證兩地城隍會香儀式。

嘉義市嘉邑城隍廟建廟300年，每年農曆7月遵循古禮舉辦城隍中元祭典，農曆6月28日起鼓、隔日豎登篙請孤魂準備來接受廟方的招待，農曆7月1日舉辦中元普渡讚普好兄弟、13至15日超渡拔薦佛道大法會，8月1日夜巡遶境及夯枷解厄，執行逾期未回營的「好兄弟」回陰間的任務，讓世間能安居樂業，農曆8月2日城隍爺聖誕慶典。

城隍廟表示，城隍廟連年辦理大法會，均由張天師第64代傳人張澤丕道長主持科儀，特別委請專家學者江志宏其文化價值，執行「由無形文化資產論述張澤丕道長在嘉義城隍廟之普渡科儀」計畫，期盼促使嘉義市城隍廟申請無形文化資產，紀錄傳統宗教文化資產紀錄。

董事長賴永川表示，2018諸羅綏靖城隍中元祭」將於8月6日（農曆6月28日）起隆重登場，嘉義市政府特地邀請澎湖縣政府來嘉見證兩地城隍會香儀式，7月18日揭開序幕，藉此活動帶動雲嘉地區及澎湖的宗教觀光文化，歡迎各地信眾來共襄盛舉。

(中時 )

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