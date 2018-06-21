邱敬斌陷關說文大宿舍疑雲 朱立倫籲好好面對

新北市長朱立倫今（21日）上午出席永和國中「Yonghe D.School」揭牌啟用典禮。（葉書宏攝）

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新北市長朱立倫今（21日）上午出席永和國中「Yonghe D.School」揭牌啟用典禮。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（21日）上午出席永和國中「Yonghe D.School」揭牌啟用典禮。（葉書宏攝）
新北市長朱立倫今（21日）上午出席永和國中「Yonghe D.School」揭牌啟用典禮。（葉書宏攝）

新北市政府副秘書長邱敬斌遭指控疑到台北市政府「關說」文化大學宿舍案，幕後恐不單純，對此，新北市長朱立倫今（21日）上午表示，不管是因為敏感度不夠、還是瓜田李下，應該好好面對，讓真相越說越明。

朱立倫今（21日）上午出席永和國中「Yonghe D.School」揭牌啟用典禮，媒體關心新北市長選戰，朱立倫強調，選舉是選賢與能，希望大家可以把正面的力量，提出好的政見，爭取選民認同，透過抹黑對手、攻擊、造謠並非是民主的常態，對下一代而言不好的示範，台灣的民主要向上提升，有越說越明正面的力量，一定能獲得民眾認同。

另外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為新北市政府幫國民黨新北市長參選人侯友宜太多，朱立倫表示，「我們是不得不回應」，老縣長認為貢寮海洋音樂祭過去與現在的比較，就必須把真實的數據、真實的團數、真實的經費來說明，例如平溪天燈，當時38萬人次如今689萬人次，要向民眾說明。

朱立倫強調，不管是建設或活動，只要對市政批評、攻擊、不實的說法，必須要站出來做一個明確的說明。

至於邱敬斌陷入「關說」文化大學宿舍案，雙方各說各話，朱立倫表示，不管是因為敏感度不夠、還是瓜田李下，應該好好面對，讓真相越說越明。

(中時 )

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