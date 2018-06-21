中市3年改善80處易淹水點

大里區美群路雨水下水道工程。（陳世宗翻攝）

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台中市長林佳龍視察霧峰車龍埤抽水站。（陳世宗翻攝）

颱風及汛期到來！台中市政府為加強防汛減災，3年多來共爭取中央補助53億元，加強各項淹水改善工程！台中市政府水利局長周廷彰說，包括改善護岸長度1萬5482公尺、雨水下水道增加63公里，增購49部大小型抽水機、廣設滯洪池增加42萬頓滯洪量等，減少淹水面積達1432公頃，有效改善全市80處易淹水點。

周廷彰說，該局先進行大肚山東西側坡地野溪清疏工程，設置臨時沉砂滯洪設施，滯洪量體約465餘立方公尺，並藉由3根導水涵管將雨水導入人行道旁側溝排出，將水流分流至下游林厝支線排水；有利山坡地集水防洪，也有效減少坡地崩塌及水土流失，並引導逕流水進入滯洪設施。

周廷彰指出，另外，為有效改善區域性易淹水問題，該局已於霧峰區車籠埤抽水站設置四台大型抽水機，抽水量達8CMS（立方公尺/秒），可有效解決雨水倒灌溢淹霧峰區五福里與四德里等問題。

水利局還透過護岸改善工程提高通洪安全，目前已完成大雅區十三寮排水系統護岸、霧峰區萬豐支線萬豐橋至匯流口護岸、大肚區八輪中排安溪橋上游護岸、大甲區后里排水護岸與大安區福興里福安路(大安幼兒園)淹水改善等工程。

周廷彰表示，有關雨水下水道，過去易淹水路段如太平區宜欣二路、新仁路與建興路、南屯區楓樹東街、沙鹿區賢義街、霧峰區林森路、梧棲區中央路、烏日區學田路便行巷、大里區仁化路、美群路與泉水街的雨水下水道及管涵已設置完成，藉由完整系統匯集後排放，提升防汛效果。目前全市雨水下水道建置率已達73.85%，建置長度約656公里。

水利局強調，市長林佳龍上任至今共爭取中央補助經費53億元加強區域排水改善，包括改善護岸長度1萬5482公尺，雨水下水道增加63公里，新增3座抽水站，增購49部大小型抽水機，廣設滯洪池增加42萬頓滯洪量等，減少淹水面積達1432公頃，有效改善全市80處易淹水點。

(中時 )

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