安南區李養打造一比一竹籠芡 重現「扛厝避水患」

2018年06月21日 10:57 中時 程炳璋

台灣西南部早期常遇水患，居民被迫集體遷村，居民興建可扛著走的竹屋取代一般磚房，遇大水就扛著屋子逃難，國立台灣歷史博物館研究員從當地流傳「扛芡走溪流」俚語，循線找到李養師傅，耗時半年多，打造等比的「竹籠芡」，24日將由百人扛屋900公尺，重現台灣早期居民「扛屋避水患」在地文化。

早期的台南每逢雨季，曾文溪常氾濫成災，從善化、安定到安南區都流傳過遷村、遷庄故事，安南區的溪南寮、新吉庄等居民，相傳有「扛芡走溪流」的遷村故事，居民以刺竹、桂竹與福竹為材料，打造「竹籠芡」，遇大水就扛著屋子避難，直到1928年以後，政府作好堤防，這樣的生活文化才逐漸消失。

臺史博研究員從相關文史資料中，找到76歲李養，他10歲開始跟著父親製作「竹籠芡」，屬於家族工班，現在已是台灣罕見懂得手工打造一整棟竹屋的老師傅。

在臺史博牽線下，李養從去年11月開始在十二佃打造等比實體的竹籠芡，現已完成7成屋體架構，24日將號召當地上百位居民體驗，舉辦真正的「扛芡走溪流」活動，還原史實，有日本學者與美國民眾都報名參加。

臺史博表示，24日的活動分上午與下午兩場，各需百人幫忙，上午從十二佃將屋子扛到南興國小，下午再扛回原地，每趟900公尺預計耗時1小時，重現這項已逐漸消失在台灣的生活文化。

(中時 )