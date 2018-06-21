長壽英女王 川普將成第12位獲接見的美國總統

2018年06月21日 11:01 中時電子報 李靖棠

據美國紐約時報（New York Times）報導，即將於7月中旬出訪英國的川普（Donald Trump），今由駐英大使約翰森（Woody Johnson）對外證實，他將於到訪期間與英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）會面，雖然時間地點尚未公布，且白金漢宮（Buckingham Palace）也並未回應，但此消息若屬實，川普將成為女王自登基之後、第12位接見的美國總統。

從伊莉莎白二世於1952年登基起算，至今已有66年的時間，而同時美國前前後後已更換了13名總統，包含五星上將艾森豪（Dwight David Eisenhower）和甘迺迪（John F. Kennedy）等人。這13人中，除詹森（Lyndon Johnson）和川普以外，女王和其他11名總統都曾面對面會談過，前總統歐巴馬（Barack Obama）更曾3度會晤女王。

英國女王伊莉莎白二世（圖左）與美國已故前總統福特（圖右）。（圖/白宮圖書館）

英國女王伊莉莎白二世（圖左）和菲利普親王（圖右）造訪白宮，與艾森豪總統（圖左二）及其夫人會面。（圖/白宮圖書館）

1951年仍是公主身份的伊莉莎白（圖左），拜訪美國總統杜魯門（圖右）。（圖/美國國家檔案館）

本應是長年盟友的英美兩國，近期似乎因為川普諸多「自私」的政策，造成雙方相互砲轟和不諒解，也差點讓這趟訪問之行就此破局。英國媒體日前曝光川普訪英行程，在結束參與布魯塞爾（Brussels）北約（NATO）峰會後，他將於7月12至13日訪問英國，12日抵達英國後，先抵達唐寧街（Downing Street）與首相梅伊（Theresa May）會談，再北上至蘇格蘭打小白球。並很可能在隔天，面見英國女王伊莉莎白二世。

1991年訪問美國白宮的伊莉莎白二世（圖中右）和前總統老布希（圖中左）召開記者會。（圖/白宮圖書館）

美國前總統甘迺迪（圖右）與夫人賈桂琳（圖左後）於1961年出訪英國，得到女王伊莉莎白二世（圖中央）的國宴招待。（圖/美聯社）

但雖勉強排出行程，英國仍有不少政治人物和團體不希望川普來訪，在野的工黨（Labour）更呼籲梅伊政府，切莫順從川普的「霸凌」行為，許多人更覺得，這個訪問實在「糟透了！」而且一向以自我為中心的川普，到時和女王會晤之際，能否基本遵守王室禮儀、或可能出現驚人之舉，也將是不少人關注的焦點之一。

(中時電子報)