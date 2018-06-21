停車收費員拼了！10秒1張單 月薪高到驚人

2018年06月21日 10:48 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

駕駛人最痛恨路邊停車被開單，不過別小看這個動作，收費員如果夠勤快、績效夠好，每個月靠「開單」竟能拼出6萬元高薪！但是這個工作並不輕鬆，首先得會騎車，還要忍受日曬雨淋，不論天氣好壞，穿梭在大街小巷中，除了腳力要夠好，還得眼明手快。

根據專業開單員受訪時表示，想要拚出高薪，必須具備下列5大條件：

1. 日走「半馬」、眼盯近百個車位

台北市路邊車位全面收費後，每個收費員負責的區域也跟著變大，開單員每人平均負責70個停車格，來回一趟大約1.4公里，一天走個16趟，距離恐怕比半馬還長。

2. 十秒快手開單

開單員為拚績效獎金，每個停車格平均只能花10秒，夾上收費單後，馬上往下個停車格前進。

3. 三讀三對

從繳費單印出來到拍照、夾到車子上，一張單至少會核對三次車號，因為開錯單就不能抽成。除此之外，還要注意有些車輛會夾上「舊的繳費單」，開單員要看仔細才不會漏掉，有的開單員還會「折角」做專屬記號，最後一定要拍照，車子、車格號碼、車牌、繳費單都要入鏡，避免駕駛賴帳。

4. 能辨識英文字、考核佳

開單員最本基要能辨識車牌英文字母，根據統計，一間民營的委任公司，台北市就有180位開單員，考核好的就能分到開單熱區，例如士林夜市、西門町、新生、建國高架橋等，像西門町商圈，最高一天可開出上千張單，加總起來一個月就有超過4萬張單。

5. 每天工作12小時

由於有些熱區晚上的車潮、人潮較多，所以想多賺的開單員會在8小時工時後，再自行選擇加班。一般來說，停車開單員月薪約在2萬5左右，若一個月加班時數達到上限240小時，換算下來加班費就有44688元，再加上底薪2萬多元，月收入可突破6萬元。

(中時電子報)