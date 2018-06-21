為「核食說」再告洪秀柱誹謗 黃國昌仍敗訴

時代力量黨主席黃國昌去年因國民黨前主席洪秀柱的「核食說」要求洪限時道歉不成提告，高院推持一審判決，認為洪秀柱所言是可受公評之事，判決洪秀柱無罪確定。(中時資料照)

友善列印
中時

時代力量黨主席黃國昌去年因國民黨前主席洪秀柱接受「罷昌」議題採訪指黃「支持核食進口」、「支持毒品除罪化」要求洪限時道歉不成提告，高院推持一審判決，認為洪秀柱所言是可受公評之事，判決洪秀柱無罪確定。

去年4月3日洪秀柱當時以國民黨主席身分在嘉義市接受記者訪問時表示，「地方民眾對於黃國昌支持核食進口、支持毒品除罪化，還有配合民進黨諸多違法亂紀的言行，當然引起民眾的痛恨及不滿」，黃國昌因此提起自訴控告洪妨害名譽。

台北地院判決洪女無罪，黃不服提上訴，高院審理後認為，洪秀柱指黃國昌「支持核食進口」及「支持毒品除罪化」都是事實陳述，攸關我國食品安全政策及刑事政策，都與公共利益有關。

高院表示，黃國昌及所屬時力黨團於立法院會議的日本核災食品進口提案內容可知，洪秀柱是依據此資料有相當理由確信黃採取「支持核食進口」的立場，雖未能精確表述黃的立場與意向，但沒有故意捏造虛偽事實，沒有誹謗故意。

高院指出，縱使「支持毒品除罪化」與黃的真實想法有所出入，或造成黃的不快之心理感受，仍不能指該言論將產生黃的社會人格貶損的效果；洪是針對公共利益有關的評論，屬於善意發表言論的阻卻違法範圍，受憲法保障，判黃女無罪定讞。

(中時 )

揪團偷剪電線 男子失風被丟包落… 養樂多媽媽沒勞保 出車禍公司送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。