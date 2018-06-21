陸003航母曝光訊息多 傳明年下水004即將開工

2018年06月21日 10:58 中時電子報 楊幼蘭

中船重工官方微信20日發佈消息稱，中船重工黨組書記，董事長兼重點工程總指揮胡問鳴率隊到701所專題檢查。不過最引人矚目的，卻是會場的3大航母編隊背景圖。

據專家分析，圖中分居左右兩側的，應是16號遼寧號航母，以及正在海試的首艘中國自製航母002艦，而居中的新型航母不僅體形更大，還採用了平直甲板設計，廣泛認為，這可能是中國第二艘自製航母003艦。

中國軍事評論員陳光文指出，由種種跡象看來，解放軍發展航母即將形成大連與上海江南造船廠齊頭並進，南北同時打造航母的格局。而且從現在航母建造是一型一艘的作法來看，所有前期航母的建造均屬試驗性，都在致力奠定技術基礎，以求最後能量產排水量超過10萬噸，具備核動力、電磁彈射、裝備電磁炮等，總載機數量近百架的超現代化航母。

分析認為，按照目前的發展速度來看，或許004航母就是所謂的「目標艦」，而它的設計可能已經完成，中船重工或許意在藉由公開003航母，來透露004航母即將開工的消息。

而在003航母的建造上，若說先前由於沒有照片證實，以致沒人相信它進入建造關鍵階段，那如今由權威的設計單位直接展出示意圖，很可能意味它已進入上船臺的重要階段。

分析指出，由於002艦從上船臺到下水用了28個月，比遼寧艦縮短了一半多，因此預料003航母從上船臺到下水，總耗時不會超過20個月。而依此來推算，003航母如果現在上船臺，那就可能在2019年底，或2020年初正式下水海試。

事實上，關於003艦的建造，早在2015年時，就有消息傳出已開工，但建造地點不在大連，而是在上海江南造船廠。歷經近3年的模組化建造，應該到了進入船臺建造的階段，而如今中船重工官方媒體曝光，顯示它的神秘面紗即將揭開。專家廣泛預料，003航母將採傳統動力，採用電磁彈射技術，並使用殲-15T艦載戰機與空警-600預警機，因此排水量會比遼寧號和002航母更大。

分析指出，若說遼寧號是中國熟悉現代航母改裝與佈局的學習之作，那麼002艦則讓中國從頭至尾，熟悉了一艘航母的設計、建造，試驗和服役的複習之作，而003則是中國開創建造，追上世界先進水準的定鼎之作。

(中時電子報)