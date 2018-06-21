嘉義大學在中埔山區發現瀕臨絕種的石虎蹤影

嘉義大學在中埔山區拍攝到石虎蹤跡。（嘉義大學提供）

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嘉義大學提供的石虎身形樣貌供比對。（嘉義大學提供）

嘉義大學21日公布在中埔郊山發現台灣瀕臨絕種的野生動物「石虎」的蹤跡，研究人員十分振奮，因為嘉義地區此前最後1筆發現石虎的紀錄是1994年在阿里山山區，1隻石虎被夾傷，送到農委會特有生物研究保育中心急救，至今已20多年沒有石虎的發現紀錄。

嘉大表示，石虎是野生動物保育法公告瀕臨絕種野生動物，過去10多年的調查集中於南投到苗栗之間淺山地區發現有其蹤跡，估計全台不到1000隻，該校森林暨自然資源學系學生林雅婷在嘉義中埔地區以紅外線自動相機進行哺乳動物調查，從收回的相機中意外發現，5月15日凌晨4時許拍攝到1隻石虎的蹤影。

嘉大助理教授劉建男表示，根據文獻記載，石虎在日據時代遍布全台，但歷經10多年調查

，石虎曾在苗栗、台中、南投及彰化地區有發現，嘉義地區則是1994年在阿里山山區被獸鋏夾傷，送農委會救治的紀錄。

劉建男說，此次拍到石虎的地點位於淺山地區，學生架了15台相機持續觀察拍攝逾1年，僅拍到1筆石虎紀錄，也有其他曾陸續在嘉義地區架設相機調查，都不曾拍到過石虎，顯示目前嘉義地區石虎族群量可能相當稀少。

劉健男認為，台灣僅有台灣雲豹、石虎2種野生的貓科動物，台灣雲豹被認為已經滅絕，石虎族群也持續減少，當務之急應該在嘉義淺山地區進行更有系統及全面性的調查，以利結合官方資源、學界研究及民間力量，推進保育。

(中時 )

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