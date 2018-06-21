美女主播旅遊遇大阪強震　自拍棒連線驚艷日媒！

2018年06月21日 10:57 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

日本大阪日前發生6.1強震，而中天主播鄭亦真本月15號恰巧和男友以及三五好友到東京旅行，當時人還在迪士尼的她得知消息後，二話不說收拾行李前往大阪，更因在路上買了簡易麥克風與自拍棒連線，讓一旁的日本媒體也都讚嘆不已，直呼「原來還可以這樣拍！」

鄭亦真在大阪發生地震時，人湊巧在東京迪士尼玩，不過得知消息後更是新聞魂上身，回到飯店收拾行李，搭乘新幹線前往大阪。儘管第一時間男友有些不悅，但還是陪著她收行李，有趣的是，當時鄭亦真準備的衣服都和迪士尼有關，但為了連線，只好硬著頭皮穿上男友襯衫。

由於鄭亦真是到日本旅遊，沒想到遇上大阪地震，因此在路上買了簡易的麥克風、自拍棒，就開始連線回台，讓一旁不少日本媒體也看得嘖嘖稱奇。事後鄭亦真更前往災情較嚴重的高槻市，當地災民一聽到鄭亦真與攝影記者陳建安是來自台灣的媒體後也都非常友善，日本TBS電視台的記者更為此特別專訪了鄭亦真。

鄭亦真與穩定交往4年的男友有了這次的經驗後，她笑言雖然常被念「約會不要一直看手機、不要一直拍東西。」可卻也都已經習慣。可據悉旅行最後一天男友原定安排慶生，甚至拉了朋友給驚喜，沒想到卻為了工作跑去大阪，讓她驚呼「後來想想他這麼生氣該不會是要跟我求婚吧？完蛋了，我會不會因為這樣嫁不掉了？」

(中時電子報)