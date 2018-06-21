誰出300億？周偉航：姚文智的0元月票秒被看破

2018年06月21日 11:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

0元月票燒熱台北市長選戰，到底是笨主意還是反對者欠缺想像力？輔大助理教授周偉航指出，捷運加公車雙北一年燒掉300億營收，能找誰埋單？他批獨派特好騙，要不就是沒有真實工作過，而姚文智提這種政策，根本秒被市場上打滾的人看破。

周偉航在臉書粉絲頁「特急件小周的人渣文本」貼文表示，硬挺姚文智的獨派要他談0元月票，說姚不是用政府補貼，而是要讓廠商來攤。到底0元月票這筆帳該怎麼算？

要用消費點數去換，或是什麼廠商獲利分潤，周偉航肯定地說，這種商業行為是不會有錢平白多出來的，不然國稅局一定找麻煩。再者，捷運加公車在雙北一年300億營收，要抵到變零元，就是民間有廠商要出這300億。這300億會以何項目支出？如果真要支出，會是從行銷預算去支，因為點數這種東西，就是促銷活動，所以帳上就是行銷預算。

周偉航嗆問姚文智，在雙北怎麼生出有300億行銷預算的生意。在雙北有誰電子商務行銷預算是一年300億的？平均一天得花快1億。以蝦皮戰pchome為例，全台開火打也是年燒幾十億的等級，雙北要找誰來燒這300億？阿里巴巴？google？

燒300億行銷預算是要賺錢的，實際營業額要衝多大？1000億？3000億？3兆？到底是賣什麼？周偉航最後奉勸姚陣營，「要活得肯定點，提這種政策，就是一秒就被真正在市場上打滾的人看破而已。」

(中時電子報)