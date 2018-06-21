台中花博行銷國際 德國波昂市長簽署「台中宣言」

低碳辦執行長王岳彬、德國波昂市長兼ICLEI大會主席Ashok_Sridharan、國際非政府組織中心(INGO_Center)執行長董思齊（由左至右），王廣邀各城市代表一同參與花博盛會。（陳世宗翻攝）

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3年一度的「地方政府永續發展理事會」(ICLEI)世界大會在加拿大蒙特婁市舉行，台中市政府低碳城市推動辦公室執行長王岳彬、國際非政府組織中心(INGO Center)執行長董思齊前往參與，向全球宣傳市府推動低碳城市的成功經驗；並邀請德國波昂市長兼ICLEI大會主席Ashok Sridharan與秘書長Gino Van Begin簽署「台中宣言」，廣邀各城市代表一同參與花博盛會。

王岳彬表示，ICLEI是一個地方政府間的國際組織，致力於推動地方低碳、永續發展與城市計畫，現已有超過1,000個地方政府作為其會員，台中市也是會員之一。中市積極推動低碳城市，包括補助燃油鍋爐汰換燃氣，降低碳排放；推動市區公車10公里免費，發展複合大眾運輸系統MR.B&B，大幅降低私人運具的碳排放。

王岳彬說，綠柳川整治不僅打造親水的新地標，也賦予韌性城市功能；改善空汙則廣邀專家及環保團體成立空氣汙染減量小組，持續推動86項空汙改善及防制措施，市府、市民全體總動員，有效改善空氣品質。

由於台中花博即將於今年11月3日盛大開幕，展覽主題訂為「花現GNP - Rediscover Green, Nature and People」，賦予GNP全新的定義，向世界訴說一個全新的觀點，以「不破壞、只優化」為設計理念，進行低碳及永續發展的規劃，相當符合ICLEI組織的宗旨。

德國波昂市長兼ICLEI大會主席Ashok Sridharan與秘書長Gino Van Begin皆相當認同花博宣言倡議，認為綠色生產、自然生態及人文生活理念價值，與全球低碳永續發展的理念不謀而合，相當期待台中花博，也表達全力支持之意。

代表團成員也於ICLEI世界大會期間，持續介紹推廣台中市的低碳實績，並廣邀各城市代表一同參與花博盛會及簽署「台中宣言」，盼藉此讓世界看到台中，一睹花博魅力。

(中時 )

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