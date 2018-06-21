華山分屍案 丁守中：柯市府管理失當 責無旁貸

華山分屍案引發社會震撼，向台北市政府承包場地的野青眾也因各項爭議活動遭到周邊里民質疑。(圖/翻攝自120草原自治區臉書)

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中時電子報
綜合報導

華山分屍案引發社會震撼，向台北市政府承包場地的野青眾也因各項爭議活動遭到周邊里民質疑。台北市長參選人丁守中今天直指，華山大草原是都發局代管，更由都發局開放並核准活動，但活動內容與周邊環境沒有任何管制，形同在市中心製造出一個三不管的治安死角，更讓所有可能參與藝文活動的市民暴露在公安風險之中。柯市府對此責無旁貸，並應為管理失當與不作為向市民道歉。

他也強調，在地民眾不是沒有反應，當地里長與周邊居民都已經先後多次提出檢舉，除了抗議喧鬧擾民，也有人直接提出當地有疑似酗酒、吸毒、呼麻、裸露、性愛趴等嚴重危害治安問題，卻沒有看到警方徹查，都發局作為主管單位，更未能回應民意，對各項治安隱憂做有效管制。

丁守中並指出，市府不能推卸責任，都發局既然是二房東，就請清楚交代這半年時間，華山大草原上所有舉辦活動內容，承辦單位，以及活動適法性。起碼要告訴市民，「這些活動到底是不是掛羊頭賣狗肉」，孩子去參加這些活動時到底安不安全？適不適合？

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示，他也說，慘案發生至今，造成市民與女性心中極大衝擊，卻看不到市府任何深刻檢討，柯文哲市長一副事不關己的樣子，但許多市民都在華山看過一家大小和樂同歡畫面，對照當晚慘劇，去過的人都會有陰影。更無辜的是，「受害者如此仰望藝術、自由，卻也因此被剝奪了生命」。

他也質疑，華山大草原被承租團體「野青眾」以「草原自治區」名義，號稱「自行管理」，結果犯案者對外打著原住民旗號，宣稱提倡原民文化，恢復傳統技藝，結果全部都是假的，更嚴重傷害了真正關心文化傳承的原民朋友。

丁守中強調，在網路、在PTT上，有越來越多這半年以來讓人匪夷所思的活動內容傳出，讓人無法確定到底是真是假，台北市政府都發局作為主管單位，釋出空間與公共資源，對野青眾以及陸續在FB和網路上公布的各種活動內容有沒有進行任何了解、提醒？對參與活動的團體有沒有任何管理與約束？

(中時電子報)

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