華山大草原脫序 北市警大掃蕩未來定點臨檢

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北市華山大草原入駐許多青年團體，發生許多脫序行為，從青年團體留在現場的標語就可知道情況相當離譜。〔謝明俊攝〕
台北市警局21日凌晨動員22名警力對華山大草原進行掃蕩臨檢。〔警方提供〕
台北市警局21日凌晨動員22名警力對華山大草原進行掃蕩臨檢。〔警方提供〕
臨檢清查結束後， 警方繼續留在現場路檢。〔警方提供〕
華山大草原也有不少遊民逗留。〔謝明俊攝〕

台北市警局針對北市華山大草原接連發生分屍命案，以及野青眾亂闖鐵路華山引道等違法脫序現象，讓華山大草原已成治安死角，21日凌晨動員中正一分局等單位警力，在華山大草原進行全面掃蕩臨檢盤查，現場並未發現有任何團體人員留駐，但警方強調將持續進行定點臨檢清查，防止任何團體再假藉文創名義進行不法。

原本多數市民甚少注意的華山大草原，因發生高女被殺分屍案，才引來社會許多人士關注，由於華山大草原是由台北市政府轉租給「野青眾」團體，殺害高女的陳伯謙再向野青眾承租，因此，高女遇害新聞引起社會囑目後，許多「野青眾」成員在華山大草原上的脫序行為，被不滿民眾一一揭爆。

據悉，包括野青眾在內的青年團體，每天入夜後都會在華山大草原聚集，辦趴、喝酒、跳舞，甚至傳聞有男女在現場濫交等情事發生，聚會成員大聲呼喊、音樂聲響及重低音喇叭傳出鉅大噪音，嚴重影響市民大道等周邊住戶夜間生活安寧。

據了解，轄區中正一分局忠孝東路派出所，接獲附近住戶檢舉華山大草原聚集人士妨礙安寧等脫序行為，每周超過10次，警方因知道這個場地是由市政府主導輔導，並且是合法出租給這個團體的活動場所，所以警方到場後也只能勸導降低音量，根本無權驅離。

自從分屍命案發生，因華山大草原青年團體脫序行為所累積的民怨一下爆發，里長和民眾藉此機會大肆吐露，加上野青眾團體成員竟還糾眾入侵禁止進入的鐵路華山引道辦趴，才引來市政府重視，指示市警局加強查察。

21日凌晨，市警局指示轄區中正一分局配合支援保大警力共5組警網，對華山大草原進行地毯式的臨檢清查，結果並未發現有任何人士逗留現場，清查行動在一個小時後結束，但警方仍然留下警車在入口處站崗，警方強調將會持續臨檢清查作為，以遏止任何不法行為發生。

(中時 )

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