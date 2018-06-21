獨》「殘癈」饗美味 蘭亭和牛極緻鍋開賣

和牛．尤其是日本和牛還能怎麼吃？去年開設〈蘭亭和牛極緻燒〉並以「和牛專門料理」在市場打響知度的蘭小明，在掌握日本與澳洲和牛供應鏈後，決定以優勢延伸法則擴大經營觸角投資開設〈蘭亭和牛極緻鍋〉，以鍋物料理讓和牛老饕與吃貨品嘗「和牛香」。
為了傳遞「非凡啖鍋體驗」，即日起開始試營運的〈蘭亭和牛極緻鍋〉除備有日本與澳洲頂級和牛不同部位，並採市場首見的「玉露茶高湯」，結合「涮」、「蒸」兩種方式料理和牛，且廚藝總監郭建億並設計出多種美食讓客人單點或搭配套餐，同時80%的菜餚都由餐廳廚師或外場服務人員在客人桌邊現場製作，無論是蒸、是涮，或是砌茶、沖製高湯、濾湯、捲肉、燙牛舌…，所有動作一律都有人伺候，客人只需「出一張嘴」，以逸代勞、不用自己動手，非常「殘廢」。
「如何讓用餐過程更Fun、更有趣」，同時「有被侍候的感覺」，是自稱「店小二」的〈蘭亭極緻和牛鍋〉負責人蘭小明和廚藝總監郭建億，決定繼燒肉之後跨足鍋物料理市場時思索的問題。
「沒有自己的風格特色，客人為什麼要來你的店用餐」，蘭小明說，雖然鍋物料食材很重要，但「再高檔的食材，只要有錢通通買得到」。所以他和郭建億從鍋物料理的烹製與享用過程中，找出各種可以創造差異化的可能性與機會點，並在每個工作環節的「點」上創造特色賣點，同時這些「特點」還要搶眼吸睛，才能符合新世代吃貨或食客拍照打卡、Po圖文分享的消費習慣。蘭小明說，「這樣左思右想的動腦，也花了半年以上時間」。
食材、湯頭和沾醬，是構成美味火鍋的3要件。油花細緻豐富的和牛本身就美味，只要一點鹽巴或醬油帶出甜味就夠，過度賣弄醬汁反而壞了和牛生而優越的美好。所以蘭小明和郭建億決定從湯頭和烹製過程切入，找出「更能體現和牛美味的方法」，並創造「讓客人更開心歡愉的用餐體驗」。
〈蘭亭和牛極緻鍋〉的火鍋湯頭，是以台灣宜蘭產的玉露茶葉沖泡的玉露茶汁作基底，再混合用大量蔬果熬製的鮮湯和日式柴魚昆布湯提味。在勾兌湯時，會在紅銅鍋底先放了一塊備長炭與日本日高昆布，鍋上再放一竹製蒸籠，蒸籠內則放置有鰹魚和鯖魚作的柴魚片，然後將已混和過蔬果湯的玉露茶凌空沖淋，以「滴萃」方式為玉露茶湯增加鹹香味。鍋內放置備長炭，目的是軟化水質，讓湯汁喝來更細緻順口。
為確保頂級和牛部位的肉質被熱滾的湯頭破壞，〈蘭亭和牛極緻鍋〉的A5級日本和牛肋眼是採「蒸」製。紅銅鍋上架了蒸籠，蒸籠以水耕野菜日本大蔥舖底，再舖上雪花飄飄的和牛肋眼，蒸籠加上蓋子後按客人喜好蒸至三分至五分熟。最後再將半熟鮮嫩和牛肉捲入野菜和大蔥呈盤供客人吃食。全程宛如「廚藝秀」。
除蒸、涮和牛都是餐廳服務人員或廚師代勞，〈蘭亭和牛極緻鍋〉連甜點〈金絲巧克力冰淇淋〉都是在客人眼前製作。「金絲」是泰式甜點作法，服務人員將蛋液凌空沖入甜湯中，快速攪拌拉成絲後，再舖在巧克力冰淇淋醒，最後再沖入氮氣製造「雲霧飄渺」的效果。
「養眼」的不只是涮、蒸日本和牛和作甜點過程，〈蘭亭和牛極緻鍋〉搭配套餐的菜式如開胃前菜小碟、可以沾豆腐乳或夾〈椒麻牛尾〉入餡的〈貼鍋饅頭〉，以及〈飛龍頭〉、〈白珊瑚〉、〈海老雲丹〉和〈雞邊卷〉等手工丸子，除了美味好吃外，形色也都搶眼吸睛，預料可以「賺到不少打卡」。
「每道菜都要這樣子『演』嗎？」，我問。蘭小明表示，由服務人員幫幫客人蒸、涮食材，倒不全然是為了作秀，而是「他們才能精準掌握食材生熟度」。我想想，也對。殘廢就殘廢吧。
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