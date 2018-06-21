「逕流分擔與出流管制」修法通過 中市府爭取試辦

2018年06月21日 11:13 中時 陳世宗

立法院會日前三讀通過「水利法部分條文修正案」，增加「逕流分擔與出流管制專章」，打破傳統築堤防洪治水策略思維，讓流域內土地分擔蓄保水責任。台中市政府水利局全力配合中央修法精神，爭取755萬元經費推動「大里溪流域周遭地區之逕流分擔與出流管制試辦操作計畫」，各類排水超過出流管制量者即應分擔於流域內，提升該地區「防洪保護基準」，避免下游溢淹危害。

水利局長周廷彰表示，本次中央修法因應都市發展，要求流域內土地分擔蓄洪責任，減少淹水威脅，且以公有土地優先實施，可創造洪水防護與土地價值雙贏局面。

市府水利局計畫向經濟部水利署爭取755萬元經費，推動「大里溪流域周遭地區之逕流分擔與出流管制試辦操作計畫」，推估各類排水超過出流管制量者，即應分擔於流域內，讓流域內土地分擔蓄保水責任，增加入滲、減少逕流，提升該地區的「防洪保護基準」，避免加劇下游溢淹危害。

周廷彰表示，市府後續將與各單位協商，結合水利及土地部門進行「逕流分擔與出流管制」作業，讓水道與土地共同肩負洪水防護的責任，盼結合環境規劃設計，建立都市的水綠網絡，提升都市對洪水的適應力與防洪韌性，打造不怕水淹的韌性城市。

水利局在出流管制部份，已依據經濟部「排水管理辦法」訂定「台中市排水規劃排水計畫審查作業辦法」，規定2公頃以上的土地開發利用或變更使用計畫，致增加排水逕流量者，即應提送排水規劃書或排水計畫書進行審查，以符合出流管制精神。

(中時 )