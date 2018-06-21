再升級！報復45火箭炮擊 以戰機狂轟加薩25目標

以色列南部城市月前遭哈瑪斯以火箭彈及迫擊砲攻擊。(美聯社)

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中時電子報

以巴衝突從5月開始不斷升級，更是在美國將使館遷至耶路撒冷後引爆大規模衝突，雖然之後以色列與實際控制加薩走廊的哈瑪斯武裝組織多次達成停火協議，一度讓情勢冷靜。但就再１19日以色列指控哈瑪斯再次向以色列南部發射45枚火箭炮攻擊，對此以色列出動戰機攻擊哈瑪斯25個軍事目標狂轟還擊。

以色列軍方發言人康瑞克斯表示，以色列軍方19日深夜和20日凌晨出動戰機，轟炸哈瑪斯在加薩走廊25個軍事目標，來回應哈馬斯19日從加薩走廊向以色列發射約45枚火箭彈和迫擊炮彈。他也強調以色列不想讓局勢升級，但若有需要以色列將會強力回擊。

哈馬斯19日朝以色列南部發射了45枚火箭彈和迫擊炮彈，其中至少7枚被以色列「鐵穹」防禦系統攔截，至少3枚掉落在空曠區域。以色列稱這次攻擊造成了部分房屋和車輛受損，但沒有導致人員傷亡。

而巴勒斯坦官方通訊社《瓦法》（Wafa）報導，有巴勒斯坦人在以色列軍方的戰機轟炸中受傷。

哈瑪斯方面則是表示這次的火箭砲攻擊，是報復日前以色列朝加薩走廊北部的哈瑪斯武裝份子開槍。以色列當時稱是為了要警告哈瑪斯近來陸續在邊境施放爆炸氣球和縱火風箏而開槍，並稱沒有人因開槍受傷。

以色列和哈瑪斯的衝突在5月形成了距離戰爭一觸即發的勢態，一來一往的攻擊和報復，讓如今以巴衝突陷入了自2014年以來最嚴重的危機，巴勒斯坦指控以色列自3月30日以來，已經在加薩走廊殺死121名手無寸鐵的抗議民眾，尤其是5月中以色列與美國踩過了巴勒斯坦人民心中的紅線，將美國駐以色列使館遷至耶路撒冷，但因巴勒斯坦也認東耶路撒冷為首都，造成上千大批民眾因此在加薩走廊抗議，卻遭以色列大規模鎮壓，造成至少60死、2000多人傷，也是加薩走廊近年來最血腥的一天。

(中時電子報)

文章來源：Major Gaza Escalation: 45 Rockets Fired at Israel, IDF Strikes 25 Hamas Targets

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