教育專業課程整合培育 學生可取得國中小學教師

2018年06月21日 11:35 中時 林志成

教育部預計6月30日前發布「教師專業素養指引－職前教育階段暨師資職前教育課程基準」，讓師資培育大學可以整合課程，進行「國中小學教師合流培育」，從此管道出來的學生，以後同時具有教國中及小學的教師資格。

教育部師資藝教司司長鄭淵全表示，現在國中教師、小學教師是分開培育，國中的教育專業課程是26學分、國小是36學分，要同時取得國中、小學教師資格，單單教育專業課程就要修62學分。

鄭淵全說，「教師專業素養指引－職前教育階段暨師資職前教育課程基準」公布後，師資培育大學對於課程設計有更大自主性，他們可以申請辦理「國中小學教師合流培育」，最快從108學年開始推動相關課程。

鄭淵全說，師資培育大學推動「國中小學教師合流培育」，可以將原本國小教師及國中教師共62學分的教育專業課程，整合成為40學分，減輕師培生的修課壓力。

以後師資培育生，修過40學分的教育專業課程，加上小學本科10學分課程及國中本科至少26學分課程，總計修過76學分後，他們畢業進入職場，就同時擁有教小學及國中的資格。

鄭淵全說，教育環境在改變，現在許多偏遠地區學校具有小學部及國中部，因此同時具有國中及國小教師資格者可以滿足這種學校的教學需求。此外，年輕人若同時可以教國中及國小，以後找教職的路會更寬廣。

教育部說，清大、輔大、東華、靜宜、嘉義大學、台南大學、高師大、海洋大學、台藝大及南台科大等10所大學，同時有培育小學及國中教師的課程，他們若申請「國中小學教師合流培育」，很快就可以上路。目前清大及輔大已表明有意願推動「國中小學教師合流培育」課程。

此外，現在國中教育專業課程26學分中只有4學分是實踐課程（含實習、教材教法及現場做），國小36學分中有8學分是實踐課程，以後也要進行調整。鄭淵全表示，未來教育專業課程中，必須有1/3以上是實踐課程，以強化他們實務實作經驗。

(中時 )