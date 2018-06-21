酷航首航德國柏林 繼雅典後第2個歐洲航點

酷航787夢幻客機首航柏林，在機場接受灑水典禮熱烈歡迎。(圖/酷航提供)

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酷航商務長Vinod Kannan (左一) 與首航乘客合影留念。(圖/酷航提供)
機上舉辦歡慶首航活動與乘客同樂。(圖/酷航提供)

新加坡低成本航空酷航昨 (20) 首航德國首都柏林 (Berlin)，在新加坡-柏林直飛航線提供每週四班，以波音787執飛。酷航繼2017年開航希臘雅典之後，再開航第二個歐洲航點-柏林。酷航為新加坡航空 (SIA) 集團旗下之低成本航空，已連續四年蟬聯亞太地區最佳低成本航空公司。

酷航首航航班 (TR734) 於當地時間上午7點20分抵達柏林泰格爾機場 (TXL)，受到灑水典禮熱烈歡迎。首航柏林之波音787夢幻客機名為「Bo Jio」，首航旅客一半以上為年輕族群，也包含由桃園機場 (TPE) 出發，於新加坡轉機的旅客。

酷航以其獨特和歡樂的酷航精神(Scootitude) 聞名，包括曾舉辦機上螢光派對、樂團表演、甚至曾策畫機上婚禮。飛往歐洲娛樂中心-柏林的酷航首航旅客，也同時享有機上電音派對與活動的驚喜！

酷航執行長李立興 (Lee Lik Hsin) 表示：「酷航這一年來成功開航雅典與檀香山，柏林加入酷航航點之後，長程航網持續穩健成長。柏林是個充滿活力、創意與歷史文化的城市，相信會吸引世界各地與各年齡層的旅客。」

酷航舒適嶄新的波音787夢幻廣體客機，提供多項適合長途旅行的設施和服務，例如機上Wi-Fi，座位充電電源和機上娛樂 (可串流至旅客的行動裝置)。旅客也可以選擇座椅間距更大的「酷航商務艙」，提供真皮座椅、餐食、飲料及30公斤託運行李 ; 或可選擇經濟艙「酷享寧靜區」，享受寧靜舒適的機上旅程。

酷航飛往65個航點，酷航機隊包含17架以廣體客機著稱的波音B787夢幻客機，以及24架空中巴士A320系列，酷航機隊在未來尚會加入3架B787夢幻客機和39架A320neo，預定在 2022年前增加至70架飛機。新加坡航空目前執飛德國杜塞道夫，法蘭克福和慕尼黑;加入酷航營運後，柏林成為新航集團於德國第四個航點，每週共29班往返航班。

(工商 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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