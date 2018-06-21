《時來運轉》運彩報報 - 世足賽頻爆冷 場中投注救援

2018年06月21日 11:45 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2018世界盃頻爆冷，運彩奪冠賠率前5名的球隊竟然有4隊在首輪比賽無法獲勝，德國輸墨西哥，巴西平瑞士、西班牙平葡萄牙、阿根廷平冰島，只有法國對澳洲勉強收下2：1的勝利，讓彩迷大呼「這個夏天真太冷」。

但比賽結果冷歸冷，彩迷也不必因此卻步，因為賽前預測失準，還可以靠場中投注扳回一城，所以千萬別以為德國穩贏墨西哥就買了運彩回家睡覺，因為一覺睡來不只精彩比賽沒看到，還因此不明所以地輸了錢，除了罵罵德國主帥勒夫外還能怎麼辦呢？

如果你有看德國對墨西哥的比賽應該會有感覺，墨西哥速度好快，而德國防守疲於奔命，與賽前各方球評專家預測的幾乎不一樣。當墨西哥在35分鐘由洛薩諾（Hirving Lozano）踢進領先一球時，球迷和彩迷更是哀鴻遍野。如果你只是個球迷或許就難過落淚捶胸頓足一番，然後期望德國接下來趕快變陣追回失分。但如果你是個投注德國不讓分甚至讓分贏球的彩迷這時候就應該冷靜，趕快打開運彩官方網頁，看看有沒有什麼辦法可以收復失地，或至少讓自己扳回一城。

當上半場結束時，比賽還是1：0，德國似乎束手無策，但墨西哥多次進攻也無功而返，你或許可以因此判斷，比賽會向著小分的方向走，就是有可能維持1：0到結束、或者德國追成1：1、也可能墨西哥用快擊追加一球變2：0。這時候你就可以有兩個選擇，一是在場中投注買2.5球小（以上3個比分最後都會中），二是買1.5球小（維持1：0就會贏）。

該場比賽半場休息時，2.5球小的賠率為2.25倍、1.5球小的賠率更高達6.75倍。也許你會說這是事後諸葛，但經筆者向台灣運彩查詢，在墨西哥進球後直到比賽結束，投注1.5球小的金額高達116萬，台灣運彩支出的獎金則約為276萬（因為不同時間買到的賠率不同的關係），投注略為保守的2.5球小金額也有194萬，獎金則是353萬，可見聰明的玩家其實相當多。

這就是場中投注的威力，這也是對彩迷最有利的遊戲，因為消費者和莊家都看得到比賽，大家都可以自行判斷場上的狀況，掌握對自己最有利的情況下注，不管是追加（賽前如果買墨西哥贏還是可以追加保險）還是補票，場中投注都比較容易讓你收復失地。

(中時電子報)