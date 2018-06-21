法律哲學家約瑟夫．拉茲 獲唐獎法治獎

2018唐獎法治獎得主法律哲學家約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）（圖／唐獎基金會）

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2018唐獎法治獎今（21）日宣布由法律哲學家、美國哥倫比亞大學法理學湯瑪士M.麥塞歐西講座教授約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）獲得，表彰他對法治具開創性貢獻，對於法律本質、法律推理、以及法律、道德與自由相互關係之理解。

過去逾50年，拉茲任教不倦且著作不輟，曾獲得「在分析法學、道德與政治哲學界極具敏銳度、獨創性及學術動能充沛的學者」的評價，所撰寫的《法律的權威》(The Authority of Law)、《自由的道德》(The Morality of Freedom)、《實踐推理與規範》(Practical Reason and Norms)等十餘專著，皆為法理學代表性著作。他的法學論證持續透過教學、演講、編輯之形式，跨越時空與各種觀點迥異的法學、哲學、政治學者和實務工作者無間斷地論辯、修正及相互補充。

他不僅承繼法實證主義傳統，補充了分析法律哲學不足處，多年陳述有關法律規範性及法律權威性質的論理、勾勒法律自主性及法學論理之評價本質。在其知名著作《自由的道德》中，完整闡釋了拉茲針對法律的權威性之本質與範圍，堅持法律的存在與內容完全是透過社會事實所認定，而不訴諸於任何道德價值判斷；法律之制定乃是排除並取代道德考量的理由，以達到社會協調之目的。如此視角，不僅使法律與道德之間曖昧艱澀處益發清晰，更確立拉茲於法律哲學傳統難望項背的歷史地位。

舉凡當代洶湧不絕的學術主題，從法治、法定權利、法律哲學方法論、過失與責任、實踐合理性、基本價值理論、至人權與主權以及民主的相關論述，這些環環相扣又相互辯證批判的研究，皆可在拉茲的著作中找到立論基礎與詮釋辯證。

(工商 )

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