法律哲學家約瑟夫．拉茲 獲唐獎法治獎

2018年06月21日 11:37 工商 邱莉玲

2018唐獎法治獎今(21)日宣布由法律哲學家、美國哥倫比亞大學法理學湯瑪士M.麥塞歐西講座教授約瑟夫.拉茲(Joseph Raz)獲得,表彰他對法治具開創性貢獻,對於法律本質、法律推理、以及法律、道德與自由相互關係之理解。

過去逾50年,拉茲任教不倦且著作不輟,曾獲得「在分析法學、道德與政治哲學界極具敏銳度、獨創性及學術動能充沛的學者」的評價,所撰寫的《法律的權威》(The Authority of Law)、《自由的道德》(The Morality of Freedom)、《實踐推理與規範》(Practical Reason and Norms)等十餘專著,皆為法理學代表性著作。他的法學論證持續透過教學、演講、編輯之形式,跨越時空與各種觀點迥異的法學、哲學、政治學者和實務工作者無間斷地論辯、修正及相互補充。

他不僅承繼法實證主義傳統,補充了分析法律哲學不足處,多年陳述有關法律規範性及法律權威性質的論理、勾勒法律自主性及法學論理之評價本質。在其知名著作《自由的道德》中,完整闡釋了拉茲針對法律的權威性之本質與範圍,堅持法律的存在與內容完全是透過社會事實所認定,而不訴諸於任何道德價值判斷;法律之制定乃是排除並取代道德考量的理由,以達到社會協調之目的。如此視角,不僅使法律與道德之間曖昧艱澀處益發清晰,更確立拉茲於法律哲學傳統難望項背的歷史地位。

舉凡當代洶湧不絕的學術主題,從法治、法定權利、法律哲學方法論、過失與責任、實踐合理性、基本價值理論、至人權與主權以及民主的相關論述,這些環環相扣又相互辯證批判的研究,皆可在拉茲的著作中找到立論基礎與詮釋辯證。

