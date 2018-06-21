諷扁劇遭要求迴避 綠委、學者聲援陳師孟

2018年06月21日 12:08 中時 鄭舲

監察委員陳師孟調查諷扁劇，遭北檢前主任檢察官慶啟人申請迴避，監察院紀律委員會日前決議陳師孟應迴避調查。民進黨立委蔡易餘與多名學者、律師今舉行記者會聲援陳師孟，批評監察院紀律委員會不讓陳師孟行使職權是違憲、違法，且彈劾記名投票也未通過，呼籲立院修改《監察法》，讓監院彈劾採記名投票，以符合公開透明及權責相符原則。

凱達格蘭學校校長金恆煒指出，憲法增修條文明確規定，監委「依據法律獨立行使職權」，而大法官釋字第530號特別闡明「獨立」的意思是「僅受法律之拘束，不受其他任何形式之干涉」，因此監院紀律委員會自訂的內規根本牴觸憲法，當然無效。他說，陳師孟可依〈監察院會議規則〉第六條召集臨時大會，推翻紀律委員會決議。

金恆煒說，監委調查結束後，還要經委員會審查，即使通過彈劾，還要移送公務員懲戒委員會，每個法律程序都有意義，取消監委獨立行使職權就是違法。金恆煒也說，監察院將諷扁劇案移給和馬英九交好的江綺雯調查，江綺雯才更應該迴避。且紀律委員會都是老監委，根本不符合民主原則，呼籲重組紀律委員會，納入新任監委意見。

蔡易餘則說，紀律委員會認為陳師孟應迴避調查的理由為，20年前陳師孟曾擔任陳水扁台北市長任內的副市長，15年前又擔任陳水扁的總統府秘書長，但以公職人員利益迴避一般期限3年來看，早就超過5倍以上。同時，陳師孟和調查對象慶啟人之間沒有任何上下隸屬關係，怎會因調查內容有陳水扁就要迴避？

律師黃帝穎表示，除了陳師孟被要求迴避調查外，監察院日前未通過彈劾案改採記名投票也是民主鬧劇，佔多數的黨國監委決議原則無記名，就是對公開透明的社會要求視而不見。黃帝穎說，如果監察院不自我改革，國會機關就應提出修法，讓陽光照進監察院，呼籲立院提出修正《監察法》，要求監院彈劾投票應記名。

(中時 )