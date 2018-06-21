警突襲基隆「鐵路街」 掃出20名泰籍賣春辣妹

警方在基隆鐵路街查獲身材火辣的賣淫女子。（張穎齊翻攝）

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警方在基隆鐵路街查獲賣淫女子。（張穎齊翻攝）
賣淫女子探頭看警方。（張穎齊翻攝）
鐵路街嫖客。（張穎齊翻攝）
警方在基隆鐵路街查扣的護照、保險套、潤滑液、金錢等證物。（張穎齊翻攝）

假觀光真賣淫！基隆市知名的紅燈區「鐵路街」藏有春色，警方獲報有大批泰籍女子假借觀光名義來台賣淫，昨（20）日晚間9時許見時機成熟，遂直搗私娼寮，共查獲20名頗有姿色的賣淫女子，加上淫媒、嫖客等共計31人，均依法送辦，並擴大追查幕後集團。

基隆市警察局第一分局偵查隊於日前接獲民眾檢舉，有鐵路街之稱的龍安街有大批泰籍賣淫女子，並調查出1名張姓負責人在龍安街、成功一路共經營3處應召站，獲取不法利益，遂成立專案小組於20日晚間9時許兵分三路前往查緝，查獲負責人張女（57歲）、曾女（54歲）、負責把風的張男（46歲）等3人。

此外，警方也在現場查獲泰國籍賣淫女子17名、本國籍賣淫女子3名，年齡約在20、30歲左右，還有4名嫖客、4名在場男子，並發現這批泰籍女子假藉觀光名義來台，透過淫媒容留並媒介營利，每次性交易金額為15分鐘1000元，並「六四分帳」，賣淫女子可獲得600元、張嫌等淫媒抽400元，另外若到第16分鐘開始會再開始計費。

31人到案後，3名淫媒坦承犯行，被依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦，另外20名賣淫女子及嫖客等人被依違反社會秩序維護法裁處，其中17名泰女則被移請移民署北區事務大隊基隆市專勤隊，查驗泰女的證照及後續收容、遣返事宜，並共同擴大追查幕後集團涉嫌人口販運等不法行為。

(中時 )

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