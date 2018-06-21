《全台最速報》蘇亞雷斯成功破門 烏拉圭進16強

蘇亞雷斯成功破門 烏拉圭進16強

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中時電子報
綜合報導

◎蘇亞雷斯成功破門 烏拉圭進16強

蘇亞雷斯21日終於發揮剛強意志，與沙烏地阿拉伯之戰第23分鐘埋伏在敵軍門前左腳勁射破門，幫助烏拉圭最終1比0獲勝，與俄羅斯在小組賽同以2連勝6積分，成為本屆賽事前兩支晉級16強的隊伍，而埃及與沙烏地阿拉伯則提前淘汰。

◎涉詐領5億補助 德安航空董座聲押禁見

德安航空遭檢舉，涉嫌長期作假帳，浮報機隊維修費及行政管銷支出，詐騙交通部民航局離島航線補貼款5億元，涉嫌詐欺、偽造文書，經漏夜偵訊，台北地檢署認為德安航空董事長郭自行涉嫌重大，於今（21日）晨7點聲請羈押禁見，其餘共犯則分獲交保。

◎彰化芳苑火燒車 轎車疑自撞牌樓奪4命

彰化縣芳苑鄉王功21日凌晨2點多驚傳重大死亡車禍，1輛自小客行經芳漢路台17線芳漢路，不知何故自撞福海宮的牌樓門柱，自小客車當場起火燃燒，消防人員趕到搶救，發現有2名女性疑因撞擊時被拋出車外傷重死亡，車內則還有2人已被燒成焦屍，肇事原因及死者身分，警方正在調查中。

◎陷關說文大宿舍疑雲 朱立倫籲邱敬斌好好面對

新北市政府副秘書長邱敬斌遭指控疑到台北市政府「關說」文化大學宿舍案，幕後恐不單純，對此，新北市長朱立倫21日上午表示，不管是因為敏感度不夠、還是瓜田李下，應該好好面對，讓真相越說越明。

(中時電子報)

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