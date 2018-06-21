吳芳銘參選嘉義縣長 縣黨部：支持者要求開除黨籍

民進黨嘉義縣黨部聲明稿內容。（嘉義縣黨部提供）

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嘉義縣副縣長吳芳銘20日宣布將投入嘉義縣長選舉，民進黨嘉義縣黨部今21日發表聲明，指民進黨提名的嘉義縣長候選人翁章梁是經黨內初選民主機制產生，吳芳銘的參選不是花文大戰的延續，是少數人私心自用來破壞黨內的團結，已有支持者要求縣黨部一定要將違紀參選的吳芳銘開除黨籍，而縣黨部也將整理吳芳銘違紀參選相關資料，送執委會進行開除黨籍事宜。

民進黨聲明稿內容：

針對昨日吳芳銘宣布參選嘉義縣長一事，民進黨嘉義縣黨部表示，民進黨提名的嘉義縣長候選人翁章梁是經黨內初選民主機制，獲得嘉義縣民支持肯定所產生的黨候選人，這是由下而上完成的民主程序，絕不是由上而下，一人一派所決定的。

吳芳銘的參選絕對不是花文大戰的延續，這是少數人私心自用來破壞黨內的團結，支持者無法容忍這樣的行為，吳芳銘宣布參選後，黨部電話被支持者打爆，要求民進黨嘉義縣黨部一定要將違紀參選的吳芳銘開除黨籍。

吳芳銘宣布參選記者會，提到已事先向身為中常委的張縣長報備過，張縣長卻在聲明稿說她都不知情，到底是誰在說謊？如果張縣長知情，身為民進黨的中常委卻沒有去制止這樣的事情，令人感到遺憾。張縣長曾在有媒體的場合，公然多次鼓勵吳芳銘脫黨參選，加上吳芳銘記者會結束後，甚至有地方幹部反應，接到張縣長交代要支持吳芳銘，若此為屬實，黨部絕對無法接受這種破壞黨內團結的行為。

縣黨部將整理吳芳銘違紀參選相關資料，送執委會進行開除黨籍事宜。

(中時 )

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