影》陸客一家三口來台行乞 每日收入4千元賺很大

2018年06月21日 12:07 中時 謝明俊 、 黃鈺潔

蔣氏親子3人在北市統領大樓前乞討。〔警方提供〕

蔣氏親子3人在北市統領大樓前乞討。〔警方提供〕

來自大陸湖北的蔣氏夫妻在著罹患小兒麻痺症的兒子，以自由行觀光名義來台，利用兒子殘疾在北市東區統領大樓前乞討，轄區大安分局敦南所員警接獲民眾檢舉前往處理，發現親子3人在今年1月間，就曾以醫美名義來台暗中進行乞討，每日所得2至4千元新台幣，警方已依社維法將3人移送裁處拘留1天，拘留結束後將轉由移民署專勤隊押送出境。

60多歲的蔣姓老翁和李姓妻子，18日中午帶著罹患小兒麻痺症的兒子，在北市忠孝東路4段統領大樓前騎樓當街乞討，民眾發現後報警處理，轄區敦南所員警到場，發現蔣姓兒子被放在一個毯子上席地而臥，旁邊擺有乞討飯碗，李妻坦承乞討，但對警方態度惡劣不配合查察，警方於是將李妻和兒子帶回派出所，當時離開買中餐的蔣父隨後也趕到敦南所。

警方調查，蔣氏夫婦3人是從大陸湖北搭機，以自由行觀光名義來台，從6月9日入境，預計24日離境，親子3人從入境後就在北市各地沿街行乞，晚上就回到新北市三重一家廉價旅舍過夜，每天乞得2至4千元，警方發現他們時，3人身上還剩乞討的6千多元。

警方還發現，蔣氏3人在今年元月間就曾以醫美名義申請來台，前後停留2週，蔣父坦承當時也是來台乞討，警方詢後，將三人依違反社維法，以及兩岸人民關係條例中，涉嫌在台從事非法行為等移送北檢裁處拘留一天，警方將3人送至大安分局拘留所拘留一天期滿後，於20日轉送至移民署台北專勤隊收容，等候押送機場搭機離境。

(中時 )