《時來運轉》運彩報報 - 火球雙雄登板 場中買小

2018年06月21日 12:00 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

棒球場中投注向來受到彩迷喜愛！緊張刺激的比賽過程尤其在後段常產生極大轉折。眾人熟知能影響比賽勝負六成的先發投手退場後，到底該怎麼判斷牛棚狀況？本週運彩達人就帶您從當今MLB兩位最速火球投手的專業數據來切入了解！

翻開大聯盟投手球速榜，前50名中只見兩人姓名！分別是洋基隊終結者「古巴飛彈」左投查普曼，與擔任紅雀強力中繼的新人右投希克斯。其中查普曼均速為102.28(哩/小時)，希克斯英雄出少年更勝一籌達到102.85…兩人這驚人的速度換算成(公里/小時)約為163…你能想像嗎？如果站在相隔投手板18.44公尺外的打擊區中，只有0.4秒的時間反應與決定是否該出棒揮擊！

再來看一些兩位外星人的進階球速數據：希克斯本季最快一球出現在5/20，實際速度105.1(哩/小時)，體感速度更高達105.9；查普曼則在5/8投出實際速度103.3(哩/小時)，體感速度104.1的本季最快一球。而之所以體感速度比實際更快，和兩位具有良好品質的出球轉速有關：希克斯的球平均每分鐘為2,190轉，查普曼更有2,551的水準，基本上兩人一登板幾乎等同宣告對手打線進入沉默時刻，即將遭到完全封鎖。

查普曼本季迄今累積戰績2勝1敗，自責分率1.14，出賽32場已奪下21次救援成功，而這32場比賽中洋基隊就嶄獲30勝，替球隊守勝的功能與關聯性不言可喻。希克斯則多半擔任佈局投手，會在第八局上場封鎖對方攻勢。本季他目前拿下2勝1敗8個中繼成功，自責分率2.21；希克斯33場出賽中紅雀攻下22勝，亦顯現出他是相當優質且稱職的勝利方程式組員。

說到這應該對投注策略有感了吧？當遇有洋基或紅雀這兩隊開售場中的比賽，過六局且保持領先時，查普曼和希克斯八九不離十應該在牛棚熱身準備鎖定勝利了！此時加碼「小」和洋基、紅雀的「讓分」、「不讓分」勝出，即便賠率稍低，但必定是把握度高的獲利選擇！

(中時電子報)