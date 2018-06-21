《時來運轉》運彩報報 - 中華健兒前進世籃不是夢

2018年06月21日 12:05 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2019年世界盃籃球賽是第十八屆FIBA世界盃籃球賽，這屆世界盃從原定的2018年改為2019年，最主要的原因就是錯開現正打得火熱的世界盃足球賽。2019世籃賽在中國舉行，參賽隊伍首次由首次從24支球隊擴編到32支球隊，而究竟這32支球隊是怎麼產生的呢？

國際籃總(FIBA)劃分了非洲、美洲、亞太以及歐洲四個賽區，從2017年11月開始陸續舉辦資格賽一直到2019年的2月。除了主辦國中國以外，非洲區有5個世界盃參賽配額，美洲、亞太各7個，歐洲區有12個。

亞太區的資格賽包含我們中華隊共有16隊報名，資格賽首輪分成四組進行主客隊循環賽，每隊將會與同組的另外三隊各進行一場主場比賽以及一場客場比賽，最終取每組前3名晉級資格賽的第二輪。第二輪由首輪晉級的12隊分成兩組，每隊進行6場比賽取兩組戰績前3名的隊伍以及戰績較佳的第4名，共7隊將拿到世界盃參賽門票。

我國中華健兒與日本、菲律賓和澳洲資格賽首輪被分到B組，中華隊目前小組賽的戰績是1勝3敗，3場敗仗分別是於主場和客場敗給澳洲兩次、以7分之差在菲律賓主場惜敗，但令人振奮的是今年二月在日本主場以1分之差戰勝日本！按目前日本4敗0勝的戰績來看，只要中華隊7/2晚間7:00於台北和平館進行的資格賽戰勝日本，我們鐵定可以晉級世界盃資格賽第二輪！前進世界盃不是夢，讓我們大家一起為中華健兒加油！

(中時電子報)