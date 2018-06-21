持改造槍彈遭查獲 犯嫌稱：槍是蔣緯國所贈！

王男被查獲改造槍彈一批，供稱槍是蔣緯國所贈，還拿出贈言翻拍影像為證。（陳淑芬翻攝）

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中時

43歲王姓男子於2017年被查獲組裝具殺傷力的改造克拉克手槍1支、子彈10多顆及一批改造子彈半成品，令人驚訝的是他供稱，槍是他在1996年退伍時，陸軍二級上將蔣緯國所贈，還拿出上寫「日軍海軍配刀、軍刀、左輪、克拉克 蔣緯國贈」等字樣的贈言，旁有1支左輪手槍影像的翻拍截圖，但無從辨別真偽。台中地檢將王男依違反槍砲辦藥刀械管制條例起訴。

警方在2017年11月持搜索王男位於台中市北屯區敦化路住處，查扣具殺傷力及不具殺傷力的改造手槍各1支、子彈19顆及半成品、製造工具一批。

起訴書指出，王男起初供稱他在1998年至2008年間在中市甘肅路1家模型店以新台幣5500元購買克拉克模擬手槍1支；2015年間在中市大坑登山步道旁的工寮時撿到散彈槍子彈4顆；他在2017年於住處椅電鑽及鑽頭將模擬手槍的槍管貫通，組裝成具有殺傷力的改造手槍；他又在模型店購入12顆彈頭、彈殼；在網路購買底火及火藥等，製造具殺傷力的子彈。

後來，王男又翻供，指稱他被查扣的克拉克改造手槍是在1996年海軍退伍時，蔣緯國所贈。他又拿出1份翻拍截圖，上面有「海軍退伍紀念 日軍海軍配刀、軍刀、左輪、克拉克 蔣緯國贈 85.5.25」字樣的贈言，旁有1支左輪手槍影像的翻拍截圖。

蔣緯國官拜陸軍二級上將，1996年擔任總統府資政，於1997年9月間去世。檢方以王男所提證據為翻拍截圖，

無從辨別真偽，截圖中的槍枝影像為左輪手槍，並非被查扣的改造克拉克手槍，且並無解於王男持槍彈的事實。

(中時 )

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