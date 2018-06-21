國人心理健康預算曝光！從1個飯糰變成1杯咖啡

華山分屍案，死者妹妹及好友20日下午重回命案現場野居草堂招魂。（謝明俊攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

近1個月來國內連續發生3起分屍案，震驚社會，國民黨立委柯志恩在臉書砲轟，台灣第一女總統不是更應該重視婦女的人身安全嗎？但最近1個月來台灣發生12起重大刑案、其中就有3起驚悚分屍案，社會人心動盪不安，很多人都在問台灣怎麼了？

柯志恩指出，2016年1月大選前夕，當時還是總統候選人的蔡英文說：人民要的很簡單，就是「安居樂業」。柯志恩質疑，這四個字言猶在耳，但台灣社會普遍存在對婦女的暴力行為，以家庭暴力為例，頻率高達每五分鐘就會出現一例。2016年就發生了11萬7千起家庭暴力事件，這個數字驚人，更難想像還有多少未申報的案件！

華山分屍命案後，台北市長柯文哲說「心理健康難查」，柯志恩表示，實際翻開預算，發現政府對心理健康根本不重視，過去幾年的心理健康預算皆為5億多左右，平均每人20幾元，可能連買一個飯糰都不夠，今年確實增加到15億多，換算下來每人約65元，大概可買到便利商店的中杯咖啡，但還是遠遠的不夠，而且這些增加的預算大部分都用於毒品防治，真正用在心理健康的經費還是少的可憐。

網友則回應「妖怪掌權」、「空心菜只在乎牠們的選舉，不會在乎這些社會亂象」、「民進黨的選舉語言聽久了，老百姓也會懂得分辨真假」。

(中時電子報)

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