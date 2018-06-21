刷卡搭高鐵 7月起標準車廂最低8折

2018年06月21日 12:28 中時 王思慧

刷卡搭高鐵不但方便，優惠多更多！7月1日至12月31日，購買「標準車廂對號座卡友優惠」的旅客，票價折扣最低降至8折，較目前的最低85折更加優惠，7月1起開放購票；此外，為便利民眾享受信用卡優惠，高鐵行動購票App「T Express」已新增「信用卡優惠」專區，旅客可直接在專區購買信用卡優惠車票，提升購票便利性。

台灣高鐵公司持續與銀行合作，提供「商務車廂升等優惠」及「標準車廂對號座卡友優惠」，7月起合作的發卡單位均各達17家。

高鐵公司指出，旅客於台灣高鐵網路訂票系統或高鐵行動購票App「T Express」的「信用卡優惠」專區中，輸入所持信用卡號前8碼，即可查詢適用的「商務車廂升等優惠」或「標準車廂對號座卡友優惠」方案，並可直接訂位付款，就能以紅利點數或費用享受優惠；使用「T Express」的旅客更可直接取得手機票證，免去到車站或便利商店取票的麻煩及排隊等候時間，也為環保盡一分心力。

高鐵公司表示，請旅客於刷卡購票前，先確認所使用的信用卡購票優惠或限量升等條件；若欲使用扣抵紅利點數購票，也請先與發卡銀行確認點數足以扣抵。購買「商務車廂升等優惠」方案的旅客，因各發卡銀行升等規則不同，部分起迄區間可能發生扣抵紅利點數或收取自費額後，升等票價高於商務車廂原價狀況，故請先向發卡銀行查詢後再行購買。

(中時 )