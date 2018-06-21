比肩F-15與16 A-10攻擊機成紅旗軍演亮點

2018年06月21日 12:17 中時電子報 李靖棠

據美國費爾班每日報（Fairbanks News Miner）報導，由美國空軍和陸軍發起，邀請新加坡、南韓、日本等國軍方共同參與的紅旗軍演（Exercise Red Flag），目前正在阿拉斯加州艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）進行中。除了常見的多架F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-15戰機（F-15 Eagle）亮相外，本次紅旗軍演最大亮點，莫過於A-10雷霆二式攻擊機（A-10 Thunderbolt II），與上述兩款「網紅」戰機並肩，一同翱翔於阿拉斯加的天空。

由美國費爾柴德公司（Fairchild Republic）生產、於1972年首度試飛的A-10雷霆二式攻擊機，屬於單座雙發動機攻擊機，負責支援如攻擊敵方戰車、武裝車輛、砲兵陣地及重要地面目標等地面攻擊任務。

翱翔天際的美軍A-10雷霆二式攻擊機。（圖/美國空軍）

負責空中支援的A-10攻擊機，最大的特色之一就是「存活能力極高」，除了裝甲能承受穿甲彈等砲彈攻擊外，即使飛行中失去一座發動機、尾翼等機身構造，仍可平安飛回基地。也因為攻擊力和存活力極高，A-10也實際參與過波斯灣戰爭、科索沃等多場戰役，可謂戰功彪炳。

服役多年仍持續更新升級的A-10攻擊機，不僅是美軍的現役戰力，也受到英、德、南韓等多國歡迎。最高時速可達833公里、加掛油箱下的最大航程為4,140公里，機身下配有一架30釐米的機槍、並擁有8個掛彈點，可掛載AGM-65小牛空對地飛彈、AIM-9L響尾蛇飛彈等飛彈或炸彈，成為低空攻擊的一大利器。更因為知名度極高，讓A-10攻擊機多次成為電影和遊戲的主配角，如《魔鬼終結者：未來救贖》和《變形金剛》等。

美軍現役F-16戰機準備起飛。（圖/美國空軍）

受邀參加紅旗軍演、來自新加坡空軍的F-15戰機。（圖/美國空軍）

每年會有4個階段的紅旗軍演，分為紅藍兩軍對抗，調動美軍各軍種和四大司令部的陸空部隊，並邀請北約（NATO）及其他盟約國飛行員參與，強化彼此的戰技和熟悉度。也因為出席人數和國家甚多，讓紅旗軍演的天空，除了美規戰機外，也經常出現俄製與歐規的各式軍機，像是印度空軍的蘇愷30（Su-30MKI）等，也讓紅旗軍演成為美軍與盟國的一大盛事。

(中時電子報)