王毅會塞內加爾外長 提習近平下月訪非

2018年06月21日 12:49 旺報 呂佳蓉

20日大陸國務委員兼外交部長王毅在北京與來訪的塞內加爾外交部長卡巴舉行會談。王毅在會談中提到，當前中非關係發展正處於重要時刻，大陸國家主席習近平下個月將赴南非出席金磚國家領導人會晤並訪問非洲國家，這充分體現了習近平主席對中非關係的高度重視。

王毅表示，近年來，在習近平和塞內加爾總統薩勒的共同關心和推動下，中塞關係快速發展，務實合作成果豐碩。中方視塞內加爾為重要合作夥伴，願秉持習近平提出的真實親誠對非政策理念和正確義利觀，與塞方共同努力，將兩國關係打造成為中國與西非國家友好關係的樣板，推動中塞全面戰略合作夥伴關係取得更大發展。

王毅指出，中非雙方正在緊鑼密鼓籌備今年9月舉行的中非合作論壇北京峰會。峰會將出臺中非下一步全方位合作新舉措。中方願同包括塞方在內的非方成員一道，圍繞「合作共贏，攜手構建更加緊密的中非命運共同體」這一主題，將「一帶一路」倡議、聯合國2030年可持續發展議程、非盟《2063年議程》以及非洲各國發展戰略結合起來，為中非、中塞合作打開新局面，開闢新空間，使峰會成為加強中非、中塞團結合作的又一歷史性盛會。

卡巴表示，習近平主席提出的「一帶一路」倡議令人振奮，將為世界各國發展帶來機遇，塞方願積極參與。塞方對兩國關係發展感到滿意。薩勒總統和塞政府高度重視發展中塞關係，堅定奉行一個中國政策，希望進一步增進政治互信，加強雙方在國際事務中的協調與合作。塞方高度讚賞習近平提出的構建人類命運共同體理念，希望學習中國發展減貧經驗，全面加強同中方在貿易投資、基礎設施建設、人文交流、和平安全等領域合作，推動塞中合作和非中關係不斷取得新進展。薩勒期待來華出席中非合作論壇北京峰會，塞方願同中方加強在論壇框架下的合作，為推動論壇建設作出自己更大貢獻。

(旺報 )